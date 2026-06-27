Умение "сокращать" так, что чиновников становится только больше: эксперт назвал это феноменом Латвии
Адвокат Янис Дзанушканс отметил, что в Латвии реформы госаппарата нередко дают неожиданный и парадоксальный результат - чиновников становится больше, а не меньше.
Попытки сократить расходы государственного управления в Латвии нередко приводят к противоположному эффекту: после реорганизаций и оптимизации чиновников становится не меньше, а больше. Такое мнение в эфире TV24 высказал присяжный адвокат Янис Дзанушканс.
По его словам, реформы, которые должны были снизить бюрократию и расходы бюджета, на практике зачастую не достигают поставленной цели.
«Говоря о сокращениях, у нас в Латвии просто феноменальная способность что-либо реорганизовывать, оптимизировать и при этом не сокращать число чиновников. Мы даже проводя реформы, пытаясь что-то сделать более эффективным, в итоге получаем увеличение общего штата чиновников», — заявил Дзанушканс.
Эксперт считает, что именно на эту проблему необходимо обратить особое внимание, поскольку структурные изменения сами по себе еще не означают экономию бюджетных средств. В качестве примера он привел активно обсуждаемую возможность ликвидации Министерства климата и энергетики после парламентских выборов. По мнению адвоката, даже если такое политическое решение будет принято, это вовсе не гарантирует сокращения государственных расходов.
«Я боюсь, что даже если после выборов будет принято решение о том, что Министерство климата и энергетики не нужно, в денежном выражении государственный бюджет не получит никакой экономии», — сказал он.
По словам Дзанушканса, причина проста: государственные служащие не теряют работу, а лишь переходят в другие структуры. «Чиновников просто переведут на другие рабочие места», — отметил эксперт.
Во время беседы ведущий заметил, что при этом за ними сохраняются социальные гарантии. Дзанушканс согласился с этим, однако подчеркнул, что тогда возникает закономерный вопрос о смысле подобных реформ. «Если цель заключается в экономии и повышении эффективности, то логично было бы сокращать число людей, которые занимаются теми или иными вопросами. Но на практике происходит совершенно обратное», — пояснил он.
В завершение адвокат с иронией охарактеризовал сложившуюся ситуацию. «Это феноменальная способность. Не знаю, как в других странах — никогда специально не изучал, — но у нас она есть. Этим мы можем "гордиться"», — заключил Дзанушканс.