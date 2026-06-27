Умение "сокращать" так, что чиновников становится только больше: эксперт назвал это феноменом Латвии

Во время беседы ведущий заметил, что при этом за ними сохраняются социальные гарантии. Дзанушканс согласился с этим, однако подчеркнул, что тогда возникает закономерный вопрос о смысле подобных реформ. «Если цель заключается в экономии и повышении эффективности, то логично было бы сокращать число людей, которые занимаются теми или иными вопросами. Но на практике происходит совершенно обратное», — пояснил он.