МВД требует усилить контроль на границе с Беларусью до конца года
На восточной границе Латвии тысячи попыток незаконного прорыва, гибридные угрозы и контрабанда — ситуация становится всё серьёзнее. МВД требует продлить усиленный режим охраны до конца года.
Министерство внутренних дел (МВД) предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском, Резекненском краях и Даугавпилсе до 31 декабря этого года. Как указывает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности, в первую очередь попытки незаконного пересечения границы. В этом отношении наибольшее миграционное давление по-прежнему оказывается на латвийско-белорусскую границу.
Во-вторых, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. В-третьих, существует необходимость обеспечить непрерывную готовность служб, отмечает МВД.
Чтобы не допустить проникновения в страну в непредназначенных для этого местах и пресечь попытки незаконного пересечения границы, необходимо продлить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД. В настоящее время усиленный режим действует до 30 июня.
Как сообщалось, в этом году предотвращено уже 6362 случая незаконного пересечения границы.
В прошлом году Государственная пограничная охрана пресекла попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу.