МВД требует усилить контроль на границе с Беларусью до конца года

Министерство внутренних дел (МВД) предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском, Резекненском краях и Даугавпилсе до 31 декабря этого года. Как указывает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности, в первую очередь попытки незаконного пересечения границы. В этом отношении наибольшее миграционное давление по-прежнему оказывается на латвийско-белорусскую границу.