Как долго надо работать, чтобы купить себе жилье в Риге? Исследование дало неожиданный ответ
Стоимость жилья во многих европейских странах растет значительно быстрее доходов населения. В результате Лиссабон вошел в число самых недоступных для покупки недвижимости городов Европы — приобрести квартиру здесь сложнее, чем в Париже или Лондоне. В Риге пока дела не столь плохи.
Аналитики платформы Numbeo сравнили стоимость типичного жилья со средним годовым доходом домохозяйств. Этот индекс доступности жилья показывает, сколько годовых доходов средней семьи требуется для покупки квартиры или дома. Чем выше этот показатель, тем менее доступной считается недвижимость.
Значение выше 10 свидетельствует о серьезных проблемах с доступностью жилья. В Лиссабоне этот показатель достиг 18,7. Такой же результат зафиксирован только в хорватском городе Сплит.
Далее в рейтинге следуют Прага, Милан и Тирана (по 18,1), Вена (17,4), Белград (17,2), Париж (17,0), Лондон (16,0) и Брно (15,8).
Авторы исследования отмечают, что Португалия долгое время позиционировала себя как одну из самых привлекательных стран Европы благодаря мягкому климату, безопасности и высокому качеству жизни. Однако за внешним благополучием скрывается один из самых напряженных рынков жилья на континенте, где цены значительно опережают рост доходов населения.
По мнению экспертов, ситуация в Лиссабоне отражает общую тенденцию, наблюдаемую во многих крупных европейских городах, где собственное жилье становится все менее доступным для жителей, получающих местные зарплаты.
В Риге ситуация с жильем не столь драматичная - средней семье нужно трудиться 8,6 лет, чтобы заработать на свои квадратные метры. Такой же показатель в английском Кембридже, польской Познани и голландском Гарлеме.
В общеевропейском рейтинге доступности жилья Numbeo Рига занимает 103-е место. А на первом, с самым недоступным по стоимости жильем, находится Москва - 21,1 год требуется семье, чтобы заработать себе жилплощадь. Этот рейтинг четко показывает, что денег в столице РФ много, но люди живут бедно.
Похожая ситуация в Африке. В мировом рейтинге самое недоступное для местных жителей жилье в столице Нигерии Лагосе - семье нужно трудиться почти 103 года, чтобы заработать себе на квартиру.
Как ранее писал Otkrito.lv, латвийские чиновники тем временем заявили, что благодаря их усилиям в стране заметно улучшилась доступность жилья.