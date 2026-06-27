Как долго надо работать, чтобы купить себе жилье в Риге? Исследование дало неожиданный ответ

В общеевропейском рейтинге доступности жилья Numbeo Рига занимает 103-е место. А на первом, с самым недоступным по стоимости жильем, находится Москва - 21,1 год требуется семье, чтобы заработать себе жилплощадь. Этот рейтинг четко показывает, что денег в столице РФ много, но люди живут бедно.