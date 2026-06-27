"Армия развернет свое оружие против Кремля": российский военный записал скандальное видео и потребовал встречи с Путиным
Военный из Воронежской области Александр Лунин 25 июня опубликовал в соцсетях видеообращение к Владимиру Путину, где потребовал личной встречи с президентом. В случае отказа он пригрозил, что "армия развернет свое оружие против Кремля".
Позже Лунин объяснил в новых роликах, что не призывает к перевороту и не считает себя лидером восстания. По его словам, он лишь пытается передать Путину информацию о происходящем на фронте и «предупредить» о возможных последствиях для страны.
Ролик, который посмотрели более 11 млн человек
По словам Лунина, 24 июня в селе Лизиновка Воронежской области к нему подъехал черный внедорожник, похожий на Land Cruiser. В машине, как он утверждает, были трое мужчин: один человек представился, что он из Минобороны, второй — из МВД, третий — точно не известно, но Лунин понял, что из структуры, которая тоже относится к Минобороны. Как отметил мужчина, ему сказали, что «выбора у него нет никакого и что он должен осветить проблему перед президентом».
«Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны и силовых структур. И передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране. В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах (тюрьмах-ямах. — Прим. ред.), наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых “гестапо”. За то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы. За то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире, рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение».
A rebellion is brewing in Russia: a Russian soldier recorded an address to Putin in which he threatened a coup— NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2026
In just four hours, the video gathered over 3.5 million views on Instagram and more than 125,000 likes.
According to observers, this indicates that the situation in… pic.twitter.com/gfsMaaKr1b
Лунину якобы сказали передать, что если на фронте не наведут порядок, то «ребята поднимутся, потому что у них уже просто нет сил».
«Люди, которые вчера приезжали, показали мне видео, на которых творится такой кошмар, что вы даже представить себе не можете. И молчать об этом больше нельзя», — повторял позже военный.
Ролик быстро стал вирусным. Только за первые четыре часа ролик собрал более 2 млн просмотров и более 80 тысяч лайков. К полудню 26 июня на видео — почти 12 млн просмотров.
«Не мятеж»
В комментариях под видеообращением Лунина многие вспоминают попытку мятежа Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер», которая произошла ровно три года назад. Но Лунин поспешил отвергнуть эти сравнения: «Никто не говорил, что хочет сделать переворот. Если бы хотели переворот, это был делалось тихо и молча. Президенту хотят донести, что на фронте творится беспредел точно так же, как и у нас по всей стране».
Лунин заявил, что он поставил «на кон всю свою жизнь». «Я не лидер сопротивления, я тот, кто донесет информацию до Владимира Владимировича ценой своей жизни», — подчеркнул он.
В одном из роликов мужчина также рассказывал про то, как тяжело ему и сослуживцам было воевать в Курской области. «Мы вообще не вылазили с позиций… Там такой п**дец творился… И почему-то никого не наградили, а тех, кто был в штабе, которые ни разу на “передке” не были, получили награды за отвагу», — пожаловался он.
Лунин также ругался, что люди слушают «либерастов и врагов народа», которые якобы называют действия военного попыткой мятежа. «Мне передали пацаны — посланники от серьезных людей — и показали видео с пытками наших бойцов. Конечно, я был в ахуе! Я до сих пор в ахуе! И я пытаюсь достучаться до президента», — еще раз прояснил он свои намерения.
В Администрации президента «услышали»
Как сказал Лунин, ему сообщили, что его видеообращение уже видели в Администрации президента: «Меня никто не просил записывать видео, меня поставили перед фактом, и я записал. Я до сих пор считаю, что это мой священный долг — предупредить нашего главнокомандующего, что может произойти огромная беда у нас в стране».
Лунин предупреждает, что страну ждет «такой хаос, которого еще никогда не было», потому что «внешний враг «всё видит и будет использовать в своих целях». «Если ребята, которые сейчас находятся на «передке», оставят свои позиции, наша страна рухнет».
Русские солдаты с фронта поддержали обращение ветерана СВО Александра Лунина!— Николай Бондарик. Nikolai Bondarik (@NikolayBondarik) June 26, 2026
"Этот огонь уже не потушить. Мы требуем прямой линии Александра с Пyтиным, и мы требуем правду. Иначе мы обернём оружие против тех, кто причиняет вред нашим же солдатам".
КАЖЕТСЯ ПЛЕШИВОМУ ПСУ КОНЕЦ))) pic.twitter.com/MJoYhXvhBm
26 июня Лунин сообщил, что едет в Москву на машине. По его словам, на него вышел глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Реакция Кремля
26 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что в администрации президента слышали об обращении Александра Лунина, но еще не успели его посмотреть.
«Нам сказали, что есть такое обращение, но пока еще не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего говорить. Судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала», — сказал Песков.
Кремль не стал комментировать ни угрозу мятежа, ни заявления Лунина о пытках российских военных.
Лунин сообщил о том, что он едет в Москву, начал собирать обращения других граждан о «преступлениях», которые совершены «против наших бойцов командирами и всеми этими гестаповцами».
Что известно о Лунине
По данным «Медузы» и «Медиазоны» из утечек, Лунин воевал в Украине в составе 150-й мотострелковой дивизии, которая входит в 8-ю гвардейскую общевойсковую армию, и получил ранение.
«Агентство» выяснило, что Лунину 39 лет. Александр Лунин — это настоящие имя и фамилия. Но текущую фамилию он получил в 2023 году, до этого он был Пустоваловым.
Согласно утечкам, пишет «Агентство», в 2023 году Лунин ездил в Мелитополь и служил в добровольческом батальоне имени Судоплатова сначала стрелком, а потом командиром. Позднее он работал в ГУП «Центр технического развития и услуг имени Судоплатова» в Запорожской области.
Журналистам удалось дозвониться до мужчины. «Новая газета Европа» также пыталась связаться с Луниным, но он отказался говорить с изданием.
В разговоре с «Агентством» Лунин рассказал, что с этого года ведет собственный канал на нескольких платформах. По его словам, знакомые с фронта присылают ему сообщения и видео о положении российских военных. «Мне отправляют очень много сообщений, видеосообщений. Я даже боюсь их выкладывать, потому что там страшные кадры», — сказал он.
«Мне отправляют очень много сообщений, видеосообщений. Я даже боюсь их выкладывать, потому что там страшные кадры», — сказал он.
Лунин утверждает, что именно поэтому решил обратиться к Путину, — чтобы «показать лично» эти материалы и поговорить с президентом напрямую.
У Лунина двое сыновей. Сейчас он не воюет, потому что его «выгнали», по его словам, за невыполнение должностных обязанностей в 2025 году.