"Армия развернет свое оружие против Кремля": российский военный записал скандальное видео и потребовал встречи с Путиным
Фото: Скриншот видео
Военный из Воронежской области Александр Лунин 25 июня опубликовал в соцсетях видеообращение к Владимиру Путину.
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"Армия развернет свое оружие против Кремля": российский военный записал скандальное видео и потребовал встречи с Путиным

Отдел новостей

Новая газета. Европа

Военный из Воронежской области Александр Лунин 25 июня опубликовал в соцсетях видеообращение к Владимиру Путину, где потребовал личной встречи с президентом. В случае отказа он пригрозил, что "армия развернет свое оружие против Кремля".

Позже Лунин объяснил в новых роликах, что не призывает к перевороту и не считает себя лидером восстания. По его словам, он лишь пытается передать Путину информацию о происходящем на фронте и «предупредить» о возможных последствиях для страны.

Ролик, который посмотрели более 11 млн человек

По словам Лунина, 24 июня в селе Лизиновка Воронежской области к нему подъехал черный внедорожник, похожий на Land Cruiser. В машине, как он утверждает, были трое мужчин: один человек представился, что он из Минобороны, второй — из МВД, третий — точно не известно, но Лунин понял, что из структуры, которая тоже относится к Минобороны. Как отметил мужчина, ему сказали, что «выбора у него нет никакого и что он должен осветить проблему перед президентом». 

«Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны и силовых структур. И передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране. В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах (тюрьмах-ямах. — Прим. ред.), наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых “гестапо”. За то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы. За то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире, рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение». 

Лунину якобы сказали передать, что если на фронте не наведут порядок, то «ребята поднимутся, потому что у них уже просто нет сил». 

«Люди, которые вчера приезжали, показали мне видео, на которых творится такой кошмар, что вы даже представить себе не можете. И молчать об этом больше нельзя», — повторял позже военный. 

Ролик быстро стал вирусным. Только за первые четыре часа ролик собрал более 2 млн просмотров и более 80 тысяч лайков. К полудню 26 июня на видео — почти 12 млн просмотров. 

«Не мятеж» 

В комментариях под видеообращением Лунина многие вспоминают попытку мятежа Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер», которая произошла ровно три года назад. Но Лунин поспешил отвергнуть эти сравнения: «Никто не говорил, что хочет сделать переворот. Если бы хотели переворот, это был делалось тихо и молча. Президенту хотят донести, что на фронте творится беспредел точно так же, как и у нас по всей стране». 

Лунин заявил, что он поставил «на кон всю свою жизнь». «Я не лидер сопротивления, я тот, кто донесет информацию до Владимира Владимировича ценой своей жизни», — подчеркнул он. 

В одном из роликов мужчина также рассказывал про то, как тяжело ему и сослуживцам было воевать в Курской области. «Мы вообще не вылазили с позиций… Там такой п**дец творился… И почему-то никого не наградили, а тех, кто был в штабе, которые ни разу на “передке” не были, получили награды за отвагу», — пожаловался он. 

Лунин также ругался, что люди слушают «либерастов и врагов народа», которые якобы называют действия военного попыткой мятежа. «Мне передали пацаны — посланники от серьезных людей — и показали видео с пытками наших бойцов. Конечно, я был в ахуе! Я до сих пор в ахуе! И я пытаюсь достучаться до президента», — еще раз прояснил он свои намерения. 

В Администрации президента «услышали»

Как сказал Лунин, ему сообщили, что его видеообращение уже видели в Администрации президента: «Меня никто не просил записывать видео, меня поставили перед фактом, и я записал. Я до сих пор считаю, что это мой священный долг — предупредить нашего главнокомандующего, что может произойти огромная беда у нас в стране». 

Лунин предупреждает, что страну ждет «такой хаос, которого еще никогда не было», потому что «внешний враг «всё видит и будет использовать в своих целях». «Если ребята, которые сейчас находятся на «передке», оставят свои позиции, наша страна рухнет».

26 июня Лунин сообщил, что едет в Москву на машине. По его словам, на него вышел глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Реакция Кремля

26 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что в администрации президента слышали об обращении Александра Лунина, но еще не успели его посмотреть.

«Нам сказали, что есть такое обращение, но пока еще не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего говорить. Судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала», — сказал Песков.

Кремль не стал комментировать ни угрозу мятежа, ни заявления Лунина о пытках российских военных. 

Лунин сообщил о том, что он едет в Москву, начал собирать обращения других граждан о «преступлениях», которые совершены «против наших бойцов командирами и всеми этими гестаповцами». 

Фото: скриншот

Что известно о Лунине 

По данным «Медузы» и «Медиазоны» из утечек, Лунин воевал в Украине в составе 150-й мотострелковой дивизии, которая входит в 8-ю гвардейскую общевойсковую армию, и получил ранение.

«Агентство» выяснило, что Лунину 39 лет. Александр Лунин — это настоящие имя и фамилия. Но текущую фамилию он получил в 2023 году, до этого он был Пустоваловым. 

Согласно утечкам, пишет «Агентство», в 2023 году Лунин ездил в Мелитополь и служил в добровольческом батальоне имени Судоплатова сначала стрелком, а потом командиром. Позднее он работал в ГУП «Центр технического развития и услуг имени Судоплатова» в Запорожской области. 

Журналистам удалось дозвониться до мужчины. «Новая газета Европа» также пыталась связаться с Луниным, но он отказался говорить с изданием. 

В разговоре с «Агентством» Лунин рассказал, что с этого года ведет собственный канал на нескольких платформах. По его словам, знакомые с фронта присылают ему сообщения и видео о положении российских военных. «Мне отправляют очень много сообщений, видеосообщений. Я даже боюсь их выкладывать, потому что там страшные кадры», — сказал он.

«Мне отправляют очень много сообщений, видеосообщений. Я даже боюсь их выкладывать, потому что там страшные кадры», — сказал он.

Лунин утверждает, что именно поэтому решил обратиться к Путину, — чтобы «показать лично» эти материалы и поговорить с президентом напрямую. 

У Лунина двое сыновей. Сейчас он не воюет, потому что его «выгнали», по его словам, за невыполнение должностных обязанностей в 2025 году.

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