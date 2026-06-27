"Армия развернет свое оружие против Кремля": российский военный записал скандальное видео и потребовал встречи с Путиным

«Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны и силовых структур. И передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране. В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах (тюрьмах-ямах. — Прим. ред.), наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых “гестапо”. За то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы. За то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире, рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение».