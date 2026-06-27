Знакомство в Facebook закончилось трагедией: 23-летней британке грозит расстрел в Дубае

Сообщается, что блогер познакомилась с мужчиной во время предыдущей поездки в Дубай, и тогда он произвел на нее очень хорошее впечатление. Однако во время второго визита он отобрал у нее паспорт и начал вести себя агрессивно. Инцидент произошел в день, когда они отправились вместе на ужин. По имеющимся данным, сначала мужчина напал на девушку в автомобиле, а затем продолжил избивать ее уже в своей квартире.