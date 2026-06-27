Знакомство в Facebook закончилось трагедией: 23-летней британке грозит расстрел в Дубае
23-летней британской тиктокерше в Дубае грозит смертная казнь после гибели мужчины, с которым она познакомилась в соцсетях. Защита утверждает, что девушка стала жертвой насилия и лишь пыталась спасти свою жизнь.
23-летней британской создательнице контента в TikTok Брук Джордж предъявлено обвинение в убийстве мужчины, с которым она познакомилась в Дубае через Facebook. Правозащитная организация предупреждает, что в случае признания виновной ей может грозить смертная казнь через расстрел. Однако за этим шокирующим случаем скрывается гораздо более тревожная тенденция: молодых женщин заманивают в Дубай обещаниями роскошной жизни.
23-летняя создательница контента Брук Джордж оказалась в центре внимания после трагического инцидента, сообщает Daily Mail. Девушку обвиняют в убийстве 26-летнего соотечественника. По версии обвинения, она нанесла ему смертельные ножевые ранения кухонным ножом, который взяла в его роскошной квартире.
При этом утверждается, что до произошедшего сама девушка стала жертвой нападения. Международная организация Detained in Dubai, ознакомившаяся с материалами дела, заявляет, что Джордж была избита и нанесла смертельные ранения, защищая свою жизнь. Detained in Dubai — международная организация, специализирующаяся на правовой системе Объединенных Арабских Эмиратов и оказывающая конфиденциальную юридическую помощь по гражданским и уголовным делам.
Сообщается, что блогер познакомилась с мужчиной во время предыдущей поездки в Дубай, и тогда он произвел на нее очень хорошее впечатление. Однако во время второго визита он отобрал у нее паспорт и начал вести себя агрессивно. Инцидент произошел в день, когда они отправились вместе на ужин. По имеющимся данным, сначала мужчина напал на девушку в автомобиле, а затем продолжил избивать ее уже в своей квартире.
Опасаясь за свою жизнь, Брук взяла кухонный нож и нанесла мужчине смертельные ранения. После этого она забрала свой паспорт, покинула квартиру и попыталась вылететь домой, однако была задержана местными властями в аэропорту.
По данным британского издания, погибшим оказался 26-летний Уильям Трибли. Его близкие тяжело переживают утрату. Сестра мужчины написала в социальных сетях: «Он был не только моим братом, но и моим лучшим другом. Я люблю тебя, мой Билл».
Исполнительный директор организации Detained in Dubai Рада Стирлинг выступила в защиту Брук Джордж и заявила, что обвиняемой грозит смертная казнь. «Она взяла нож только после того, как на нее напали и ударили по лицу. Пока продолжается расследование, власти должны относиться к ней как к жертве домашнего насилия», — заявила Стирлинг.
По словам семьи Джордж, мужчина сначала завоевал ее доверие, а затем начал использовать девушку в своих интересах. Сама Брук также сомневалась, стоит ли возвращаться в Дубай, поскольку он купил ей билет только в одну сторону.
Сейчас Джордж находится под стражей в полицейском участке Бур-Дубай. Стирлинг считает, что на время расследования ее следует освободить под залог. «Ее мир рухнул, вся семья в слезах», — сказала она. По словам Рады Стирлинг, подобные случаи происходят все чаще. Она утверждает, что все больше блогеров и моделей заманивают в ОАЭ обещаниями роскошной жизни, высокооплачиваемой работы, бесплатного отдыха или романтических отношений.
Мать связалась с дочерью сразу после произошедшего. По ее словам, девушка находилась в состоянии шока. Во время видеозвонка она заметила, что один глаз Брук сильно опух и почти полностью заплыл. Родные опасаются, что девушка могла быть заранее выбрана в качестве жертвы. «Эти подозрения усиливаются внезапным изменением поведения мужчины, билетом в одну сторону, фотосессией, возможным изъятием паспорта и растущим страхом Брук, что ей необходимо бежать», — заявила Рада Стирлинг.
«Сразу после инцидента несколько свидетелей видели у Брук явные телесные повреждения, — подчеркнула Стирлинг. — Следователи должны рассматривать возможность того, что она стала жертвой тяжелого насилия, а не воспринимать ее исключительно как подозреваемую». По ее словам, девушке необходимо обеспечить медицинскую и юридическую помощь, а также незамедлительно предоставить консульскую поддержку Великобритании.