В автобусах нашли странные расхождения: пассажиров оказалось больше, чем билетов

«Если примерно 1,4 миллиона рейсов в год выполняется по всей стране, давайте представим, что в каждом рейсе неправильно оформляют или не выдают хотя бы один билет. Если для простой математики взять цену билета в 1 евро, это уже 1,4 миллиона евро недополученных доходов. Поэтому у Дирекции автотранспорта и у государства есть очень большой интерес, особенно при нынешнем недостаточном финансировании из госбюджета, искать решение, как лучше контролировать продажу билетов», — сказал Лапиньш.