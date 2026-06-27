В автобусах нашли странные расхождения: пассажиров оказалось больше, чем билетов
В Латвии региональные автобусы планируют оборудовать автоматическими счетчиками пассажиров. Пилотный проект показал: реальный пассажиропоток может быть выше, чем количество выданных билетов.
Сейчас пассажиропоток в региональных автобусах в основном определяют по данным о проданных билетах. Эти сведения позволяют понять, сколько людей, где и в какое время пользуются общественным транспортом. Однако Автотранспортная дирекция хочет получать более точную информацию, поэтому планирует оснастить все региональные автобусы автоматическими системами учета пассажиров, сообщают TV3 Ziņas.
Перед закупкой оборудование отдельных производителей недавно протестировали на нескольких маршрутах, и испытания выявили некоторые расхождения.
Председатель правления Автотранспортой дирекции Янис Лапиньш рассказал, что в некоторых рейсах никаких изменений не было: пассажиропоток более или менее совпадал с кассовыми данными. При этом он отметил, что сами счетчики тоже нужно регулировать и калибровать. Однако в отдельных случаях появились аномалии — например, на каком-то рейсе внезапно резко выросла продажа билетов.
Никого за руку не поймали, однако такой внезапный рост числа проданных билетов может означать, что водители раньше брали деньги за поездку, но не пробивали билет через кассу.
«Если примерно 1,4 миллиона рейсов в год выполняется по всей стране, давайте представим, что в каждом рейсе неправильно оформляют или не выдают хотя бы один билет. Если для простой математики взять цену билета в 1 евро, это уже 1,4 миллиона евро недополученных доходов. Поэтому у Дирекции автотранспорта и у государства есть очень большой интерес, особенно при нынешнем недостаточном финансировании из госбюджета, искать решение, как лучше контролировать продажу билетов», — сказал Лапиньш.
Дирекция уже объявила закупку, в рамках которой такими устройствами учета планируется оборудовать все пассажирские автобусы. Делать это будут постепенно, а завершить проект рассчитывают в течение следующего года.
Всего системы планируют установить более чем в тысяче автобусов, оснастив устройствами учета все пассажирские двери. Хотя 85% проекта финансируется из фондов Европейского союза, общие расходы могут превысить 3 миллиона евро. Именно из-за этого идею критикует Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков.
Президент ассоциации Иво Ошениекс отметил, что изначально главным обоснованием называли необходимость сбора данных. По его словам, действительно нельзя исключать ошибки и случаи, когда билеты не выдаются, но остается вопрос, насколько велик этот процент и оправдывает ли он расходы в миллионы евро.
При этом в ассоциации подчеркивают: это не означает, что невыдача билетов допустима.
«Так делать нельзя. Здесь речь не о том, стоит билет евро пятьдесят или пятьдесят центов. Это неприемлемо, когда деньги попадают кому-то в карман. По сути, это деньги за услугу, и если они не поступают в кассу, их приходится брать из государственного бюджета. А значит, за это платят все налогоплательщики», — сказал Ошениекс.
В Автотранспортной дирекции, в свою очередь, предупреждают: если пассажиры не получают билеты или сами их не требуют, у дирекции нет надежных данных о том, сколько людей на самом деле ездит по конкретным маршрутам. А эти данные важны для планирования региональной маршрутной сети и принятия решений о ее изменениях.