Новый поворот в миграционной политике ЕС: центры возвращения хотят открыть вне Европы
Евросоюз готовится к созданию центров возвращения мигрантов за пределами своей территории. Туда могут отправлять людей, которым отказали в убежище и которые должны покинуть Европу.
Европейский парламент утвердил новое регулирование в сфере возвращения мигрантов, и ряд стран ЕС начал искать государства за пределами блока, где можно было бы размещать людей, которым отказано в убежище и которые должны покинуть Европу, сообщает LSM.lv.
Такие центры называют return hubs — центрами возвращения. Суть идеи в том, что мигрантов без права оставаться в ЕС будут отправлять в третьи страны, а не держать на территории Евросоюза, пока организуется их возвращение на родину.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что первые финансируемые Европой центры возвращения за пределами ЕС могут начать работу уже в следующем году. Над проектом, по ее словам, работает так называемая «коалиция желающих» — группа стран, которую поддерживает и Европейская комиссия.
Переговоры, судя по имеющейся информации, ведутся с несколькими странами Африки и Центральной Азии. Публично уже упоминались Руанда и Узбекистан. Австрия подписала соглашение с Узбекистаном о сотрудничестве в транзите депортируемых лиц. Еще четыре страны — Нидерланды, Германия, Дания и Греция — рассчитывают договориться с потенциальными партнерами до конца года.
Следующим вопросом станет финансирование. Страны ЕС уже обсуждают возможность направить в следующем многолетнем бюджете до 20 миллиардов евро на решение миграционных проблем за пределами европейских границ.