Советником министра МВД Домбравы стала жена Ратниекса - дипломированный ландшафтный архитектор
В руководстве МВД Латвии продолжают укреплять "командный дух": советником министра Яниса Домбравы стала супруга вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса.
Советником министра внутренних дел Яниса Домбравы (Национальное объединение) по вопросам коммуникации и административной работы стала Мария Луиза Ратниеце. Супруга нынешнего вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса ранее работала помощницей министра культуры Науриса Пунтулиса (Национальное объединение).
В этом году Ратниеце получила профессиональную степень магистра по ландшафтной архитектуре в Латвийском университете бионаук и технологий.
Ратниеце также баллотируется в Сейм на предстоящих осенью парламентских выборах по списку Национального объединения.
Как сообщалось ранее, парламентским секретарем МВД является депутат Сейма Эдвин Шноре (Национальное объединение). Руководителем бюро министра назначен бывший глава молодежной организации Национального объединения Эдгарс Кристапс Рупейка.
По вопросам надзора за государственными закупками Домбраву консультирует Янис Раткевич.
За сотрудничество с муниципалитетами отвечает советник, подполковник запаса Национальных вооруженных сил Вилмарс Вецвагарис (Национальное объединение).
Вопросами гражданской обороны на общественных началах занимается председатель Комитета по безопасности, общественному порядку и предотвращению коррупции Рижской думы Гиртс Лапиньш (Национальное объединение).
За взаимодействие с Национальными вооруженными силами в сфере гражданской обороны отвечает внештатный советник Роберт Сипениекс.
По вопросам, связанным с Европейской комиссией и национальной позицией государства, министра на общественных началах консультирует депутат Европейского парламента Рихард Колс (Национальное объединение).