ЕС меняет правила авиаперевозок: что для жителей станет бесплатным, а за что придется доплачивать
В Европейском союзе согласовали масштабную реформу правил авиаперевозок, которая затронет миллионы пассажиров. Новые нормы предусматривают, например, бесплатную ручную кладь и усиление защиты семей с детьми, но вместе с тем авиакомпании сохранят право взимать плату за более крупную ручную кладь.
Реформа стала результатом более чем 13 лет переговоров между странами ЕС и Европейским парламентом. После окончательного утверждения новые правила, как ожидается, вступят в силу в 2027 году.
Одним из главных нововведений станет обязательное право пассажиров бесплатно брать на борт небольшой личный предмет — сумку, рюкзак или ноутбук, который помещается под сиденье впереди стоящего кресла.
При этом чемодан или крупная сумка, размещаемые на багажной полке, по-прежнему могут оплачиваться отдельно. Таким образом, бюджетные авиакомпании сохранят возможность продавать самые дешевые билеты без включенной в стоимость крупной ручной клади.
Еще одно изменение касается стоимости авиабилетов. Перевозчиков обяжут сразу указывать полную цену перелета и заранее информировать, что входит в тариф, а за какие услуги придется доплачивать. Это должно облегчить сравнение предложений разных авиакомпаний и сделать ценообразование более прозрачным.
Сохраняется и действующее право пассажиров на получение компенсации при задержке рейса более чем на три часа. Несмотря на предложения ряда стран смягчить эти требования, пассажиры по-прежнему смогут рассчитывать на выплаты в размере от 250 до 600 евро в зависимости от дальности полета.
Дополнительные гарантии получат семьи с детьми. Детей младше 14 лет авиакомпании должны будут бесплатно размещать рядом с сопровождающим взрослым без дополнительной платы за выбор мест.
Реформа также усиливает обязанности перевозчиков по информированию пассажиров. Компании должны будут быстрее сообщать о задержках и отменах рейсов, разъяснять порядок получения компенсаций и оказывать помощь при срыве стыковочных рейсов. Кроме того, авиакомпании не смогут требовать обязательного использования мобильного приложения или только электронного посадочного талона.
После вступления новых правил в силу они станут крупнейшим обновлением законодательства о правах авиапассажиров в Европейском союзе за последние два десятилетия.
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