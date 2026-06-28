ЕС меняет правила авиаперевозок: что для жителей станет бесплатным, а за что придется доплачивать

Сохраняется и действующее право пассажиров на получение компенсации при задержке рейса более чем на три часа. Несмотря на предложения ряда стран смягчить эти требования, пассажиры по-прежнему смогут рассчитывать на выплаты в размере от 250 до 600 евро в зависимости от дальности полета.