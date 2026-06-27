В Звейниекциемсе медведь заходил во дворы: полиция уточнила, куда он направился
В Саулкрастском крае жителей и отдыхающих предупредили о возможном появлении медведя в Звейниекциемсе — в районе кемпинга Jūras priedes. Позже муниципальная полиция сообщила, что информация подтвердилась: животное действительно побывало в населенном пункте и заходило на территорию двух частных владений.
Сначала Саулкрастская краевая дума опубликовала предупреждение, призвав людей соблюдать осторожность. В сообщении говорилось, что муниципальная полиция получила информацию о возможном нахождении медведя в Звейниекциемсе, в окрестностях кемпинга Jūras priedes.
Жителей и отдыхающих попросили без необходимости не находиться и не гулять в этой зоне и поблизости от нее. В самоуправлении также пообещали информировать общественность о дальнейшем развитии ситуации, как только появятся новые сведения.
Позже Саулкрастская муниципальная полиция уточнила, что медведь действительно был в Звейниекциемсе. По данным полиции, животное успело побывать на территории двух частных владений.
На данный момент, как сообщается, медведь уже покинул Саулкрастский край и направился в соседний Лимбажский край.
Жителей призывают сохранять осторожность. При возможной встрече с диким животным не следует приближаться к нему, пытаться его прогнать, фотографировать с близкого расстояния или подкармливать. Лучше спокойно отойти на безопасное расстояние и сообщить о случившемся ответственным службам.