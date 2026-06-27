Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 08:48
Предупреждение: сегодня в Латвии ожидается жара до +31
В субботу воздух в Латвии прогреется до +31 градуса, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
В центральных регионах страны температура воздуха составит +26…+31 градус, местами на побережье и в Видземе - +21...+25 градусов.
На большей части территории страны будет солнечно, на востоке возможна облачность, местами пройдут дожди.
В Риге также ожидается солнечный и жаркий день - температура воздуха в столице составит около +30 градусов.