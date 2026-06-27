Предупреждение: сегодня в Латвии ожидается жара до +31
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Предупреждение: сегодня в Латвии ожидается жара до +31

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В субботу воздух в Латвии прогреется до +31 градуса, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

В центральных регионах страны температура воздуха составит +26…+31 градус, местами на побережье и в Видземе - +21...+25 градусов.

На большей части территории страны будет солнечно, на востоке возможна облачность, местами пройдут дожди.

В Риге также ожидается солнечный и жаркий день - температура воздуха в столице составит около +30 градусов.

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