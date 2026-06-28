Строительство жилья в Латвии дорожает быстрее, чем во многих богатых странах ЕС
За последние десять лет стоимость строительства новых жилых домов в странах Европейского союза выросла в среднем на 48,2%. Об этом свидетельствуют данные Евростата, основанные на индексе цен производителей в строительстве.
Индекс отражает стоимость строительных работ с точки зрения подрядчиков и рассчитывается на основе цен, которые заказчики платят строительным компаниям.
Наиболее резкий рост цен пришелся на последние годы. В 2021 году строительство подорожало на 5,8%, в 2022 году — сразу на 12,2%, а в 2023 году — еще на 6,9%. Затем темпы роста замедлились: в 2024 году цены увеличились на 2,3%, а в 2025 году — на 1,3%.
Сильнее всего за десятилетие строительство нового жилья подорожало в Болгарии — на 166,1%, Венгрии — на 155,4% и Румынии — на 130,7%.
Наименьший рост цен зафиксирован в Италии (17%), Греции (17,3%) и Финляндии (22,1%).
В Латвии с 2021 года строительство жилья подорожало на 28,2%. Это больше, чем в Голландии, Бельгии, Австрии и ряде других, более богатых странах ЕС.