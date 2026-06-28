Строительство жилья в Латвии дорожает быстрее, чем во многих богатых странах ЕС

Наиболее резкий рост цен пришелся на последние годы. В 2021 году строительство подорожало на 5,8%, в 2022 году — сразу на 12,2%, а в 2023 году — еще на 6,9%. Затем темпы роста замедлились: в 2024 году цены увеличились на 2,3%, а в 2025 году — на 1,3%.