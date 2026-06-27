В Латвии вырос средний возраст умерших: мужчины в среднем уходят из жизни на 10 лет раньше женщин

При этом разрыв между мужчинами и женщинами остается очень заметным. Средний возраст умерших мужчин в прошлом году составил 70,6 года, тогда как женщин — 80,5 года. Таким образом, женщины в Латвии в среднем уходили из жизни почти на десять лет позже мужчин.