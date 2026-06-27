В Латвии вырос средний возраст умерших: мужчины в среднем уходят из жизни на 10 лет раньше женщин
В Латвии в 2025 году средний возраст умерших составил 75,9 года. Это на пять месяцев больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
При этом разрыв между мужчинами и женщинами остается очень заметным. Средний возраст умерших мужчин в прошлом году составил 70,6 года, тогда как женщин — 80,5 года. Таким образом, женщины в Латвии в среднем уходили из жизни почти на десять лет позже мужчин.
Всего в 2025 году в стране было зарегистрировано 26 109 смертей. Это на 552 случая меньше, чем в 2024 году. В процентном выражении число умерших сократилось на 2,1%.
Эти данные показывают сразу две важные тенденции. С одной стороны, средний возраст умерших постепенно увеличивается. С другой — демографическая ситуация в Латвии по-прежнему остается тревожной, а разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин остается одним из наиболее заметных показателей.
Особенно уязвимой группой остаются мужчины: по статистике, они в среднем не доживают до возраста, который для женщин уже давно стал обычным показателем. На это могут влиять разные факторы — образ жизни, состояние здоровья, вредные привычки, позднее обращение к врачам и более высокий риск преждевременной смертности.