Америка решила, что она больше не резиновая: США прекращают предоставлять кому-либо убежище

Одно из решений позволяет отменить временную гуманитарную защиту для примерно 350 тысяч граждан Гаити и более шести тысяч сирийцев. Кроме того, под угрозой может оказаться статус около 1,3 миллиона человек, находящихся в США по программе временной защиты (Temporary Protected Status, TPS). Многие из них ранее уже пытались оспорить отмену своего статуса в судах.