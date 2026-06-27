Америка решила, что она больше не резиновая: США прекращают предоставлять кому-либо убежище
Администрация президента США Дональда Трампа намерена практически полностью прекратить прием новых просителей убежища. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.
Заявление последовало после того, как Верховный суд США поддержал два ключевых решения в сфере иммиграционной политики. По словам Миллера, теперь власти смогут направлять просителей убежища в другие страны, готовые их принять. «Двери Америки полностью закрыты для просителей убежища», — заявил он журналистам.
Как отмечает The Washington Post, решения Верховного суда дают администрации Трампа возможность существенно изменить действующую систему предоставления убежища и защиты мигрантов.
Одно из решений позволяет отменить временную гуманитарную защиту для примерно 350 тысяч граждан Гаити и более шести тысяч сирийцев. Кроме того, под угрозой может оказаться статус около 1,3 миллиона человек, находящихся в США по программе временной защиты (Temporary Protected Status, TPS). Многие из них ранее уже пытались оспорить отмену своего статуса в судах.
Второе решение открывает путь к возобновлению ограничений на южной границе США, которые позволяют пограничным службам устанавливать лимиты на количество заявлений о предоставлении убежища, принимаемых в течение одного дня.
По оценке The Washington Post, эти решения значительно расширяют возможности администрации Трампа по ужесточению миграционной политики и депортации иностранцев, прибывших в США из стран, пострадавших от войн или стихийных бедствий.