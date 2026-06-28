На кону миллиарды евро: Латвия попросила у ЕС дать денег на отказ от ископаемого топлива
Страны Центральной и Восточной Европы, включая Латвию, призвали Евросоюз значительно увеличить финансирование фонда модернизации, который помогает менее обеспеченным государствам переходить на экологически чистую энергетику.
О существовании соответствующего письма, направленного в Европейскую комиссию, сообщают европейские СМИ.
Документ подписали 12 стран, включая Латвию, Польшу, Эстонию, Литву, Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Хорватию, Словению и Грецию.
Авторы письма призывают увеличить объем средств Фонда модернизации, который финансируется за счет продажи квот в рамках европейской системы торговли выбросами (ETS). С 2021 года фонд направил более 20 млрд евро на проекты, помогающие беднейшим странам ЕС отказаться от использования ископаемого топлива.
В письме отмечается, что в условиях растущих геополитических рисков и экономической неопределенности стабильные механизмы финансирования остаются ключевым условием успешного энергетического перехода. Поэтому государства требуют существенно увеличить объем поддержки в соответствии с возрастающими потребностями.
Европейская комиссия 15 июля намерена представить предложения по реформе системы торговли выбросами ETS после 2030 года, чтобы привести ее в соответствие с климатической целью ЕС — сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году.
Однако вокруг реформы развернулась политическая дискуссия. Ряд стран, в том числе Италия и Чехия, выступают за смягчение правил ETS, чтобы снизить финансовую нагрузку на промышленность. В то же время это может уменьшить доходы от продажи квот и, соответственно, объем средств, направляемых на поддержку энергетического перехода.
Фонд модернизации предназначен для 13 стран ЕС, включая Латвию, чтобы помочь им выполнить общеевропейские климатические цели. За последние годы за счет фонда, в частности, финансировались программы утепления жилых домов и замены отопительных систем, а также проекты по повышению энергоэффективности общественных объектов.
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