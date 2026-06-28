На кону миллиарды евро: Латвия попросила у ЕС дать денег на отказ от ископаемого топлива

Однако вокруг реформы развернулась политическая дискуссия. Ряд стран, в том числе Италия и Чехия, выступают за смягчение правил ETS, чтобы снизить финансовую нагрузку на промышленность. В то же время это может уменьшить доходы от продажи квот и, соответственно, объем средств, направляемых на поддержку энергетического перехода.