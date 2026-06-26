Сначала были взрывы: под Олайне хозяева вернулись к пепелищу вместо привычной дачной пристройки
В пятницу утром пожарные выехали в дачный район в Олайнской волости. Жители одного из домов услышали, как на соседнем участке прогремели взрывы, после чего вспыхнул сильный пожар. Когда спасатели прибыли на место, спасти от огня уже практически ничего было невозможно: пламя охватило весь сарай.
Около 9.00 утра, когда соседи услышали звуки взрывов с расположенного неподалеку участка, деревянная пристройка рядом с дачным домом уже превратилась в огненный шар. Поскольку хозяев дома не было, соседям оставалось только ждать помощи пожарных, сообщает "Degpunktā".
Спасатели сообщили, что горел сарай, а к моменту их прибытия крыша уже обрушилась.
Справиться с пламенем пожарным удалось за 20 минут. Сразу после этого на место прибыли владельцы дачи. Картина, которую они увидели, оказалась крайне неприятной и неожиданной.
Хозяйка рассказала, что в сарае находились газонокосилка, триммер, а также разные инструменты. Электричество в сарае было, однако, по ее словам, ничего подключено не было.
Ущерб от пожара оценивается в несколько тысяч евро. Утешает лишь то, что имущество было застраховано, и, возможно, часть вещей удастся восстановить или получить за них денежную компенсацию. Однако сначала экспертам предстоит установить причину возгорания.