Под торговым центром Domina в Риге скрывается бункер на 2000 человек: почему убежище до сих пор пустует
Огромное убежище советских времен площадью 2300 квадратных метров сохранилось под торговым центром Domina, однако без модернизации оно не сможет защитить людей в случае чрезвычайной ситуации.
Большинство посетителей торгового центра Domina Shopping даже не подозревают, что находится прямо под их ногами. Когда-то здесь находилось укрытие ВЭФ. Это предприятие считалось стратегически важным объектом. Сегодня помещения пустуют, но в случае опасности они могли бы принять до двух тысяч человек, сообщает LSM+.
Попасть сюда можно только через служебные помещения торгового центра. За тяжелыми дверями — длинные бетонные коридоры, трехметровые потолки, резервуары для воды, вентиляционные шахты и толстые стены, которые до сих пор напоминают о первоначальном назначении объекта.
Но полноценным убежищем этот бункер назвать нельзя: здесь нет современной вентиляции, освещения, водоснабжения и других систем, необходимых для длительного пребывания людей.
«Многие документы со временем исчезли, поэтому точной информации осталось немного. Но, судя по очень толстым стенам, наличию трех резервуаров для воды и лестниц, можно предположить, что объект создавался для работников предприятия на случай войны или другой чрезвычайной ситуации. Здесь люди могли укрыться и продолжать работать», — рассказывает директор торгового центра Domina Диана Бунце.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину владельцы торгового центра предложили Рижской думе совместно привести объект в порядок. По оценке Domina, модернизация могла бы стоить около полутора миллионов евро. Владельцы были готовы вложить собственные средства, рассчитывая, что город окажет поддержку, например, в виде льгот по налогу на недвижимость.
Однако тогда самоуправление отказалось от этой идеи, заявив, что сосредоточится на убежищах, расположенных в муниципальной собственности.
146 новых убежищ, но воспользоваться ими смогут не все
Сейчас Рижская дума реализует программу по созданию 146 муниципальных убежищ. После завершения работ они смогут принять около 52 тысяч человек. Первые объекты планируют открыть уже к концу лета, а около 40% проектов завершить до конца года. Остальные — в следующем году. Значительная часть новых убежищ расположена в школах и детских садах.
«Если угроза возникнет во время занятий, жители района не смогут просто прийти туда. Наш главный приоритет — дети, которые находятся в этих учреждениях», — подчеркнул председатель Комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Рижской думы Гиртс Лапиньш.
По его словам, использовать такие убежища жители смогут только тогда, когда образовательные учреждения будут пустовать — например, ночью или во время каникул.
Поэтому специалисты советуют каждому жителю заранее определить безопасное место рядом с домом или работой, а не искать убежище уже после получения сигнала тревоги.