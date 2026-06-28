Под торговым центром Domina в Риге скрывается бункер на 2000 человек: почему убежище до сих пор пустует

Сейчас Рижская дума реализует программу по созданию 146 муниципальных убежищ. После завершения работ они смогут принять около 52 тысяч человек. Первые объекты планируют открыть уже к концу лета, а около 40% проектов завершить до конца года. Остальные — в следующем году. Значительная часть новых убежищ расположена в школах и детских садах.