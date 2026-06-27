Крупнейшая в мире криптовалютная организация пыталась проникнуть в Латвию. Что из этого получилось?
По данным европейских СМИ, крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance может лишиться возможности работать в странах Европейского союза, если в ближайшее время не получит лицензию в соответствии с новыми правилами регулирования рынка криптоактивов.
Компания заявила о том, что не намерена уходить с европейского рынка и ищет альтернативные варианты получения разрешения на деятельность после того, как ее заявка в Греции не увенчалась успехом.
При этом Латвия оказалась среди стран, регуляторы которых вели переговоры с Binance. Помимо Греции, компания обсуждала возможность лицензирования также с надзорными органами Ирландии и Латвии, однако во всех трех странах столкнулась с сопротивлением.
У европейских регуляторов вызывают опасения прежние штрафы Binance за нарушения требований по борьбе с отмыванием денег, сложная международная структура компании и корпоративная культура, которую надзорные органы считают слишком рискованной. Латвийские власти эту информацию отказались комментировать.
Тем не менее лава европейского подразделения Binance Джиллиан Линч заявила, что компания не отказывается от планов работать в Евросоюзе и рассматривает другие варианты получения лицензии, если это не удастся сделать в Греции.
По данным европейских СМИ, до 30 июня Binance должна получить лицензию, иначе ей придется начать сворачивать деятельность на территории Европейского союза. На этой неделе Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) напомнило, что криптовалютные компании без лицензии обязаны незамедлительно приступить к упорядоченному прекращению своей деятельности в ЕС.
В самой Binance утверждают, что за последние годы компания существенно усилила систему внутреннего контроля, наняла около 1500 специалистов по соблюдению нормативных требований и считает, что выполнила необходимые условия для получения европейской лицензии.