Скандал вокруг "Ночи лицедеев": за поездку в Москву режиссера исключили из номинаций, а известный актер отказался от премии
Главная театральная премия Латвии «Ночь лицедеев» оказалась в центре громкого скандала. После того как жюри исключило режиссера Адольфа Шапиро из числа номинантов из-за его участия в мероприятии в Москве, один из ведущих актеров страны отказался от собственной номинации.
Вокруг главной театральной премии Латвии «Ночь лицедеев» разгорелся конфликт. Жюри приняло решение исключить из списка номинантов режиссера Адольфа Шапиро и его спектакль «Дон Кихот», поставленный в Новом Рижском театре, после того как стало известно о его участии в публичном мероприятии в Москве.
Как сообщил координатор жюри премии Ричард Воробьев, заседание, на котором были утверждены номинации театрального сезона, состоялось 16 июня, а их список был опубликован 18 июня. В тот момент жюри не располагало информацией о том, что в тот же день в Московском художественном театре имени Антона Чехова была запланирована и состоялась встреча с Шапиро.
После этого жюри выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения России в Украину считает невозможным публично отмечать художников, участвующих в официальных мероприятиях на территории России.
В результате режиссер был исключен из числа претендентов на награду в номинации «Режиссер года», а спектакль «Дон Кихот» — из категории «Лучший спектакль большой формы».
Решение жюри вызвало протест со стороны актера Нового Рижского театра Гундарса Аболиньша. Он объявил, что отзывает свою кандидатуру на премию в номинации «Актер года».
В опубликованном в социальных сетях заявлении Аболиньш назвал решение жюри «непрофессиональным, трусливым и политически мотивированным».
Актер также подчеркнул, что Адольф Шапиро был одним из его учителей, поэтому в сложившейся ситуации он намерен поддержать своего наставника. «Адольф Шапиро — один из моих учителей, поэтому в этой сложной ситуации я остаюсь со своим учителем. Сейчас мы повторили ошибку, которую уже совершили примерно 30 лет назад», — заявил Аболиньш.