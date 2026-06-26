Скандал вокруг "Ночи лицедеев": за поездку в Москву режиссера исключили из номинаций, а известный актер отказался от премии

Как сообщил координатор жюри премии Ричард Воробьев, заседание, на котором были утверждены номинации театрального сезона, состоялось 16 июня, а их список был опубликован 18 июня. В тот момент жюри не располагало информацией о том, что в тот же день в Московском художественном театре имени Антона Чехова была запланирована и состоялась встреча с Шапиро.