В латвийском городе почти в два раза поднимают квартплату за муниципальное жилье. Как это объяснили населению?

Самоуправление Вентспилса сообщает что действующий тариф — 0,27 евро за квадратный метр в месяц — применяется с 2023 года, однако он был рассчитан на основе затрат 2021 года. За последние пять лет существенно выросли расходы на строительство и ремонт, стоимость материалов, услуг и рабочей силы.