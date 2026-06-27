В латвийском городе почти в два раза поднимают квартплату за муниципальное жилье. Как это объяснили населению?
Муниципальное предприятие Ventspils nekustamie īpašumi сообщает, что с 1 октября 2026 года планируется установить новую плату за пользование муниципальными квартирами, принадлежащими самоуправлению Вентспилса, — 0,45 евро за квадратный метр в месяц.
Самоуправление Вентспилса сообщает что действующий тариф — 0,27 евро за квадратный метр в месяц — применяется с 2023 года, однако он был рассчитан на основе затрат 2021 года. За последние пять лет существенно выросли расходы на строительство и ремонт, стоимость материалов, услуг и рабочей силы.
По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года индекс строительных затрат по сравнению с 2021 годом увеличился на 33,6%, а минимальная заработная плата выросла с 500 до 780 евро, то есть на 56%.
"С учетом роста расходов и объема работ, необходимых для содержания муниципального жилищного фонда, пересмотр арендной платы необходим, чтобы и дальше обеспечивать безопасное и пригодное для проживания состояние квартир", - указывает самоуправление.
При расчете нового тарифа также учтены изменения в страховом покрытии имущества, включая страхование гражданско-правовой ответственности, а также другие расходы, связанные с содержанием и управлением муниципальными квартирами.
В среднем арендная плата для одной муниципальной квартиры увеличится примерно на 8 евро в месяц. Для арендаторов однокомнатных квартир рост составит в среднем 5,50 евро в месяц, двухкомнатных — 7,89 евро, трехкомнатных — 10,53 евро.
Новый размер арендной платы вступит в силу с 1 октября 2026 года.