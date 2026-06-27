Депутат сравнил Сейм с детьми на каникулах, а президента Ринкевича - с их родителем

«Эдгар Ринкевич — это классный руководитель, у которого, как у папы или мамы, есть очень важная роль: похвалить за хорошо сделанную работу, например за пакет решений в сфере обороны, но при этом и покритиковать, и слегка подтолкнуть локтем: не делайте глупостей», — подчеркнул эксперт.