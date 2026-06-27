Депутат сравнил Сейм с детьми на каникулах, а президента Ринкевича - с их родителем
Президент Латвии должен быть для депутатов не просто коллегой, а своего рода родителем и классным руководителем. Именно так роль главы государства в отношениях с Сеймом описал депутат Ропажской думы Харальд Бурковскис.
В эфире TV24 высказал ведущий мероприятий, лектор и депутат Ропажской краевой думы Харальд Бурковскис сравнил отношения между главой государства и парламентом с отношениями родителей и детей.
По словам Бурковскиса, он воспринимает взаимодействие президента и Сейма именно через такую модель. «Я думаю, что существует теория того, как строятся такие отношения. Это ярко выраженные отношения родителей и детей», — заявил он. Продолжая аналогию, политик отметил, что депутаты, отправляющиеся на летние каникулы, напоминают школьников после окончания учебного года.
«Парламент, который сейчас уходит на летние каникулы, немного похож на класс, закончивший учебный год», — сказал Бурковскис.
По его мнению, президент Эдгар Ринкевич в этой ситуации выполняет роль классного руководителя или родителя, который обязан не только отмечать достижения, но и вовремя предостерегать от ошибок.
«Эдгар Ринкевич — это классный руководитель, у которого, как у папы или мамы, есть очень важная роль: похвалить за хорошо сделанную работу, например за пакет решений в сфере обороны, но при этом и покритиковать, и слегка подтолкнуть локтем: не делайте глупостей», — подчеркнул эксперт.
Бурковскис считает, что впереди у депутатов несколько месяцев, в течение которых у них может возникнуть соблазн принимать неоднозначные решения или совершать поступки, способные вызвать общественную критику.
«Глупости очень хочется делать именно в ближайшие четыре месяца. Все эти намеки в словах президента есть. В них есть мораль. Именно так я это оцениваю», — заключил он.