"Я довольно пессимистичен": глава SKDS высказался о будущем Латвии
Латвийский социолог Арнис Кактиньш считает, что выборы могут изменить лишь темп политических процессов, но не общий курс страны. При этом свой взгляд на будущее Латвии эксперт называет довольно пессимистичным.
Директор центра исследований рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш считает, что политические события и выборы способны повлиять на отдельные аспекты развития страны, однако вряд ли смогут кардинально изменить ее общий курс. Такое мнение он высказал в эфире программы «Kārtības rullis» на TV24. По словам социолога, история никогда не останавливается, а общество постоянно находится в состоянии изменений.
«Сейчас мы тоже видим, что вновь происходит определенное движение, какие-то перемены. Выборы — это интрига. В конце дня может быть один, другой или третий результат. Мы ведь не можем абсолютно точно знать, к чему все это приведет», — отметил Кактиньш.
При этом эксперт признался, что уже долгое время достаточно скептически оценивает долгосрочные перспективы развития страны.
«Я не скрываю, что уже продолжительное время довольно пессимистично настроен относительно всей этой большой траектории. Мне кажется, что вряд ли выборы способны изменить саму траекторию — они могут изменить лишь угол, то есть то, как и куда именно мы идем», — сказал он.
По мнению социолога, политическая конкуренция и предстоящие выборы, безусловно, сохраняют интригу, однако их результаты далеко не всегда приводят к фундаментальным изменениям. Гораздо чаще они корректируют скорость или отдельные нюансы развития, тогда как основное направление движения государства остается прежним.