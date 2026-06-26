"Я довольно пессимистичен": глава SKDS высказался о будущем Латвии

«Я не скрываю, что уже продолжительное время довольно пессимистично настроен относительно всей этой большой траектории. Мне кажется, что вряд ли выборы способны изменить саму траекторию — они могут изменить лишь угол, то есть то, как и куда именно мы идем», — сказал он.