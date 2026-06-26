"Что происходит в небе?" Грохот военных самолетов напугал жителей Риги
Необычный грохот в небе над Ригой в пятницу, 26 июня, заставил многих жителей всерьез понервничать. Рижане буквально засыпали социальные сети вопросами и тревожными высказываниями.
«Что это сейчас так грохочет?», «Кто-нибудь знает, что происходит в Риге?», «Это учения или что-то серьезное?», «Почему никто не предупредил?», «От такого звука сердце в пятки ушло», «Я уже подумал, что началось…» — подобные сообщения десятками появлялись в местных группах и комментариях под видео очевидцев.
Как пояснили в Национальных вооруженных силах (НВС) Латвии, поводов для беспокойства нет: полеты венгерских Gripen можно считать репетицией перед Baltic International Airshow 2026, которое пройдет 27 и 28 июня на аэродроме Спилве.
Ранее Рижская дума также сообщала, что 26 июня с 15:00 до 18:00 над аэродромом Спилве проходят тренировочные полеты участников авиашоу. В них участвуют военные самолеты, в том числе истребители и военно-транспортная авиация. Во время таких полетов возможен повышенный уровень шума, а самолеты могут быть видны в небе при выполнении низких пролетов.
В НВС также предупредили, что низкие пролеты истребителей союзников будут видны и в воскресенье — не только над Ригой, но и над Лиелварде.
Согласно публично доступной информации, Baltic International Airshow 2026 соберет на аэродроме Спилве участников из 12 стран и посетителей как минимум из 35 стран.