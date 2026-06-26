"Что происходит в небе?" Грохот военных самолетов напугал жителей Риги

Ранее Рижская дума также сообщала, что 26 июня с 15:00 до 18:00 над аэродромом Спилве проходят тренировочные полеты участников авиашоу. В них участвуют военные самолеты, в том числе истребители и военно-транспортная авиация. Во время таких полетов возможен повышенный уровень шума, а самолеты могут быть видны в небе при выполнении низких пролетов.