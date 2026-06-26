"Я покинул сцену этой земли": после смерти актера Мартиньша Вердиньша опубликовано его прощальное письмо

Хочу сообщить вам, что незадолго до Лиго я покинул сцену этой земли. Спектакль, в котором я играл свою роль, завершен. Он сыгран до конца и полностью. Занавес медленно закрывается... Я отправляюсь дальше. Туда, где, наверное, другая режиссура, другие декорации и другие зрители...»