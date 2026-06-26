"Я покинул сцену этой земли": после смерти актера Мартиньша Вердиньша опубликовано его прощальное письмо
За несколько дней до Лиго ушел из жизни легендарный латвийский актер Мартиньш Вердиньш. Ему было 85 лет. О своей смерти артист словно сообщил сам, оставив прощальное послание, опубликованное уже после его ухода.
Союз театральных деятелей Латвии сообщил о смерти латвийского актера Мартиньша Вердиньша. Артист скончался незадолго до праздника Лиго — 19 июня. Ему было 85 лет. После его смерти было опубликовано прощальное обращение, написанное от первого лица.
«Здравствуйте, мои дорогие друзья, коллеги, зрители и все, с кем однажды свела меня жизнь! Это я! Мартиньш Вердиньш (25.01.1941 — 19.06.2026) — актер, художник, живописец, декоратор, писатель, водитель, охранник, земессарг, патриот Латвии и еще кое-что между этим.
Хочу сообщить вам, что незадолго до Лиго я покинул сцену этой земли. Спектакль, в котором я играл свою роль, завершен. Он сыгран до конца и полностью. Занавес медленно закрывается... Я отправляюсь дальше. Туда, где, наверное, другая режиссура, другие декорации и другие зрители...»
В своем послании актер попросил не скорбеть слишком долго.
«Не печальтесь долго о том, что я ушел... Лучше улыбнитесь тому, что однажды мы встретились! Я прожил долгую и наполненную жизнь. Жизнь, в которой были мечты, работа, любовь, друзья и вся палитра красок».
Мартиньш Вердиньш был известен не только как актер, но и как художник, декоратор, писатель и активный патриот Латвии. Его многолетняя творческая деятельность оставила заметный след в латвийской культуре, а прощальное письмо стало последним обращением артиста к своим друзьям, коллегам и зрителям.
Вердиньш снялся в таких фильмах, как "Стрелы Робин Гуда", "Долгая дорога в дюнах", "Мираж", "Семья Зитаров", "Времена землемеров", "Защитники Риги".