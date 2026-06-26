The Guardian: Россия может готовить гибридную атаку против стран Балтии или Польши

В понедельник латвийская разведка заявила: «Мы видим признаки того, что Россия готовит военные провокации против стран Балтии или Польши». При этом речь не идет о полномасштабном нападении. Высокопоставленный политический источник из другой страны НАТО на прошлой неделе сделал похожее заявление. По его словам, «мы получаем разведданные» о том, что Владимир Путин «планирует что-то против стран Балтии».