The Guardian: Россия может готовить гибридную атаку против стран Балтии или Польши
Две страны на восточном фланге НАТО предупредили, что Россия, возможно, готовит «провокацию» в странах Балтии или Польше, чтобы проверить единство западного военного альянса.
Западные источники также опасаются, что впереди может быть опасный период, поскольку Кремль испытывает давление из-за украинской кампании дальних ударов по целям рядом с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает The Guardian.
В понедельник латвийская разведка заявила: «Мы видим признаки того, что Россия готовит военные провокации против стран Балтии или Польши». При этом речь не идет о полномасштабном нападении. Высокопоставленный политический источник из другой страны НАТО на прошлой неделе сделал похожее заявление. По его словам, «мы получаем разведданные» о том, что Владимир Путин «планирует что-то против стран Балтии».
Источник сказал, что Путин может быть готов проверить поддержку США в отношении одних из самых маленьких стран НАТО — Эстонии, Латвии и Литвы — в отчаянной попытке «пойти ва-банк», пока Россия испытывает трудности в войне против Украины.
В четверг вечером премьер-министр Польши публично заявил о своих опасениях.
«Мы также без исключения разделяем мнение, что ситуация очень нестабильна и в ближайшие недели и месяцы можно ожидать различных видов эскалации. Мы хотим подготовиться как группа стран, которые непосредственно подвержены этому риску», — сказал Дональд Туск на пресс-конференции после саммита восточного фланга в Гданьске.
Латвийская разведка заявила, что Россия не способна открыть второй фронт, но рассматривает «гибридные атаки — например, ракеты, дроны или другие действия, рассчитанные на то, чтобы послать сигнал: перестаньте поддерживать Украину, иначе у вас самих начнутся проблемы».
Хотя эти предупреждения, по-видимому, связаны между собой, конкретных подтверждающих деталей было немного — в отличие от подробных предупреждений, которые ЦРУ и MI6 публиковали перед полномасштабным вторжением России в Украину в феврале 2022 года.
Однако они звучат в момент, когда продвижение России в Украине застопорилось. Это вызывает вопросы о том, может ли Кремль перейти к альтернативным стратегиям, чтобы выйти из тупика или изменить динамику в свою пользу.
Кир Джайлс, эксперт по России из аналитического центра Chatham House, сказал:
«Москва будет искать способы нарушить нынешнюю тенденцию — через горизонтальную эскалацию, то есть распространение конфликта на другие страны, или действия где-то еще. Не стоит ожидать, что Россия будет пассивно проигрывать».
Относительная слабость России проявилась на этой неделе, когда в Беларуси перестали работать ретрансляционные станции для дронов после того, как Украина пригрозила атаковать их. Президент Украины Владимир Зеленский в прошлую пятницу дал Беларуси недельное предупреждение, заявив, что это оборудование помогает российским атакам на его страну.
Один Telegram-канал сообщил, что белорусские власти в Брестской и Гомельской областях потребовали от мобильных операторов демонтировать ретрансляторы, поскольку те якобы мешали местам гнездования тетеревов.
В этом месяце НАТО проведет ежегодный саммит в Анкаре, Турция, на фоне неопределенности вокруг приверженности США альянсу. В среду Дональд Трамп заявил, что почувствовал себя «разочарованным» европейскими союзниками, которые не позволили ВВС США бомбить Иран с аэродромов на территории своих стран.
С начала полномасштабного вторжения в Украину было несколько волн российских диверсий и провокационной активности. Среди них — закладка зажигательных устройств в посылки DHL в Великобритании, Польше и Германии летом 2024 года.
В сентябре прошлого года 19 российских дронов-обманок пересекли воздушное пространство Польши. НАТО подняло в воздух истребители, чтобы попытаться сбить их, а жителям трех восточных провинций рекомендовали укрыться в помещениях.
Украина постепенно развила собственные возможности для дальних ударов и теперь способна поражать цели на расстоянии до 2000 километров вглубь России. На прошлой неделе почти 200 дронов атаковали несколько объектов в Москве, а после удара по нефтеперерабатывающему заводу на части российской столицы выпал черный нефтяной дождь.
Западный военный источник сказал, что существует опасение: Россия может резко отреагировать, если Путин решит, что на него усиливается давление, поскольку война начинает отражаться уже на Москве и Санкт-Петербурге. «Не буду лгать, это опасный период», — сказал он.
Опасения возможной российской эскалации уже возникали осенью 2022 года, когда серия внезапных поражений России в Харьковской области вызвала на Западе страхи, что Москва может даже применить ядерное оружие для самозащиты. Однако доказательств подготовки к реальному применению не было, а к концу года линия фронта стабилизировалась.