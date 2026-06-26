Жителей Латвии просят принять участие в уникальном научном исследовании, которое началось сто лет назад

Профессор Екабс Приманис (1892–1971) был одним из основоположников латвийской антропологии. В ходе организованных им экспедиций были обследованы около 35 тысяч жителей страны: проводились подробные антропометрические измерения, фиксировались данные о здоровье и демографии, а также фотографировались участники исследования. Из-за Второй мировой войны часть собранных материалов так и не была полностью обработана и опубликована, однако до наших дней сохранилось более 10 тысяч анкет и фотонегативов.