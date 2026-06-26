Жителей Латвии просят принять участие в уникальном научном исследовании, которое началось сто лет назад
Этим летом исследователи Рижского университета имени Страдиня (RSU) продолжат начатый почти сто лет назад профессором Екабом Приманисом проект антропологического исследования жителей Латвии. Экспедиции пройдут с конца июня по август в Земгале и Видземе, а участие в них планируется предложить примерно 2000 человек.
Цель исследования — проследить, как за почти столетие изменились антропометрические показатели, телосложение и характеристики здоровья жителей Латвии. Это позволит сравнить современные данные с материалами, собранными в 1920–1930-х годах под руководством профессора Екаба Приманиса.
Профессор Екабс Приманис (1892–1971) был одним из основоположников латвийской антропологии. В ходе организованных им экспедиций были обследованы около 35 тысяч жителей страны: проводились подробные антропометрические измерения, фиксировались данные о здоровье и демографии, а также фотографировались участники исследования. Из-за Второй мировой войны часть собранных материалов так и не была полностью обработана и опубликована, однако до наших дней сохранилось более 10 тысяч анкет и фотонегативов.
С 2023 года исследователи Рижского университета имени Страдиня занимаются оцифровкой исторических материалов и их научным анализом, что впервые дает возможность сравнить антропологические данные жителей Латвии с разницей почти в сто лет.
Предварительный анализ исторических данных уже показывает, что в 1930-х годах жители Латвии были в среднем ниже ростом, чем сегодня. Это связано с условиями жизни, питанием и уровнем развития здравоохранения того времени.
Этим летом экспедиция пройдет по Земгале и Видземе. В конце июня исследователи начнут работу в Межотне (29–30 июня), затем посетят Бауску (1–5 июля), Добеле (14–16 июля), Берзе (17–19 июля), Саулкрасты (21–22 июля), Салацгриву (23 июля), Лимбажи (24–26 июля), а завершится экспедиция в Валмиере (5–9 августа). В каждом городе все желающие смогут бесплатно принять участие в исследовании и узнать свои антропометрические показатели.
Во время исследования участникам измерят рост, вес и пропорции тела, а также проведут современное трехмерное сканирование тела. Совершеннолетние участники смогут также принять участие в исследовании популяционной генетики.
Все измерения будут проводиться в специально оборудованных зонах с соблюдением конфиденциальности и приватности. К участию приглашаются жители всех возрастов, однако для детей и подростков до 17 лет потребуется письменное согласие родителей или законных представителей.
После завершения измерений каждый участник сможет ознакомиться со своими антропометрическими данными и при желании получить уменьшенное черно-белое изображение трехмерного скана своего тела в электронном виде.
После обработки всех данных результаты исследования будут представлены в самоуправлениях, где проходили экспедиции, а также опубликованы в научных изданиях.
Исследователи Рижского университета имени Страдиня приглашают всех желающих стать частью уникального проекта, который не только документирует антропологические изменения жителей Латвии почти за столетие, но и создает важную научную основу для будущих поколений.