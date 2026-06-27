В Латвии девушка попала в больницу после приема купленного в интернете препарата для похудения

Как ранее сообщалось, в составе купленного препарата был указан ретатрутид — вещество, которое в настоящее время не зарегистрировано ни в Латвии, ни в Европейском союзе. Сейчас оно проходит лишь третью фазу клинических исследований, а это означает, что безопасность его применения, показания и группы пациентов, которым препарат может быть назначен, пока окончательно не подтверждены.