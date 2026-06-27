В Латвии девушка попала в больницу после приема купленного в интернете препарата для похудения
В Детской клинической университетской больнице Латвии врачи спасали девушку, которая приняла купленный в интернете препарат для похудения. После этого государственные органы вновь предупредили жителей об опасности нелегальных лекарств.
Государственное агентство лекарств (ZVA) и Инспекция здравоохранения (VI) призвали жителей Латвии покупать лекарства только в лицензированных аптеках и официальных интернет-аптеках. Поводом для очередного предупреждения стал недавний случай в Детской клинической университетской больнице, где проходила лечение девушка после приема приобретенного через интернет средства для снижения веса.
Как ранее сообщалось, в составе купленного препарата был указан ретатрутид — вещество, которое в настоящее время не зарегистрировано ни в Латвии, ни в Европейском союзе. Сейчас оно проходит лишь третью фазу клинических исследований, а это означает, что безопасность его применения, показания и группы пациентов, которым препарат может быть назначен, пока окончательно не подтверждены.
Ведомства подчеркивают, что исследуемые препараты могут использоваться только в рамках официальных клинических испытаний и не подлежат продаже или распространению. По словам специалистов, применение подобных веществ может привести к тяжелым последствиям для здоровья, включая аллергические реакции, инфекции, гормональные нарушения, нарушения сердечного ритма, а также поражение печени и поджелудочной железы.
В ZVA и Инспекции здравоохранения напоминают, что при покупке лекарств через социальные сети или на неизвестных сайтах невозможно убедиться в их происхождении, составе и качестве. Такие препараты могут не содержать заявленного действующего вещества, иметь неправильную концентрацию или включать опасные примеси. Кроме того, они могут оказаться поддельными.
В последние годы значительно вырос интерес к препаратам для лечения сахарного диабета второго типа, которые также используются для снижения массы тела. Однако такие лекарства должны применяться исключительно по назначению врача и под медицинским наблюдением.
Жителям рекомендуют перед покупкой лекарств в интернете проверять, имеет ли сайт официальный логотип лицензированной интернет-аптеки и включена ли она в перечень зарегистрированных онлайн-аптек Латвии или других стран Европейского союза.
Ведомства также напоминают, что в Латвии через интернет разрешено продавать только безрецептурные препараты. Любые предложения приобрести рецептурные лекарства или исследуемые препараты являются признаком незаконной торговли.