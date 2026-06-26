Стало известно, кто стоит за кибератакой на Latvijas valsts meži

Проще говоря, речь идет о хакерах, которые атакуют компании и учреждения, получают или блокируют данные, а затем могут требовать деньги. По данным Cert.lv, эта группировка действует из финансовых мотивов и уже совершала похожие атаки против компаний и государственных учреждений в других странах, в том числе в странах НАТО и Евросоюза.