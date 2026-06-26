Стало известно, кто стоит за кибератакой на Latvijas valsts meži
Ответственность за кибератаку на Latvijas valsts meži (LVM) взяла на себя иностранная группировка, которая занимается вымогательскими кибератаками — так называемым ransomware. Об этом агентству LETA сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов Cert.lv.
Проще говоря, речь идет о хакерах, которые атакуют компании и учреждения, получают или блокируют данные, а затем могут требовать деньги. По данным Cert.lv, эта группировка действует из финансовых мотивов и уже совершала похожие атаки против компаний и государственных учреждений в других странах, в том числе в странах НАТО и Евросоюза.
Cert.lv продолжает помогать LVM расследовать инцидент и устранять его последствия. Поскольку злоумышленники уже опубликовали часть данных, полученных во время атаки, специалисты Cert.lv сейчас подробно анализируют утекшую информацию. Это нужно, чтобы понять, какие еще риски могут возникнуть и кому может грозить дополнительная опасность.
Если Cert.lv видит, что из-за этой утечки могут пострадать LVM или какие-то третьи стороны, их сразу предупреждают и дают рекомендации, что делать срочно и какие меры принять для профилактики.
В Cert.lv также напоминают, что кибератаки чаще всего происходят двумя способами: через уязвимости в информационных системах, доступных из интернета, или через фишинг — мошеннические письма и сообщения, с помощью которых злоумышленники пытаются получить доступ к корпоративной сети. Поэтому владельцам IT-инфраструктуры важно хорошо понимать, какие системы у них есть, вовремя устанавливать обновления и закрывать уязвимости.
Ранее уже сообщалось, что в минувшие выходные в IT-инфраструктуре LVM был зафиксирован киберинцидент.
Сейчас IT-команда LVM постепенно восстанавливает работу внутренних систем предприятия, чтобы компания могла продолжать хозяйственную деятельность. Об этом агентству LETA сообщил директор по IT-инфраструктуре и развитию LVM Марис Кузминс.
По его словам, часть систем уже снова доступна для работы. После этого будут восстанавливать системы, которые нужны для связи с партнерами и клиентами, а также работу приложений LVM GEO и Mednis. Этими сервисами пользуются отдыхающие, охотники и работники лесной отрасли.
С начала инцидента по соображениям безопасности были отключены внешние IT-системы LVM: LVM GEO, система картографических услуг и охотничье приложение Mednis. Также отключили несколько внутренних систем, через которые компания обменивается информацией с поставщиками услуг и клиентами.
Руководитель Cert.lv Байба Кашкина ранее говорила, что это, вероятно, коммерчески мотивированная атака. По ее словам, злоумышленник фактически не скрывается: хотя его личность неизвестна, он описывал свои действия на одном из хакерских форумов и хвастался «трофеями». Похожим образом он атаковал и другие компании в разных странах мира.
LVM уже обратилась в Государственную полицию из-за этой кибератаки.