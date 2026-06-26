Латвия готовится к раскаленным выходным! Самое важное о том, что нас ожидает, и как себя спасти
Мощная волна жары охватила большую часть Европы. В отдельных странах температура уже поднимается выше 40 градусов, из-за зноя вводятся предупреждения национального уровня, закрываются школы, меняется работа популярных туристических объектов, а транспорт сталкивается с перебоями. В ближайшие дни эта жара дойдет и до Латвии: синоптики прогнозируют до +30…+36 градусов и тропические ночи.
Во Франции — до 46 градусов и красный уровень опасности
Во Франции жара стала одной из главных тем последних дней. В отдельных местах температура воздуха достигает 46 градусов, а в стране объявлен красный уровень предупреждения. Власти вводят дополнительные ограничения, в том числе на употребление алкоголя на публичных мероприятиях, закрываются школы и учреждения. Одновременно парки и сады оставляют открытыми круглосуточно, чтобы жители могли укрыться от раскаленного города.
Особенно тяжело приходится пожилым людям, пациентам больниц и постояльцам домов престарелых. Врач Киллиан рассказывает, что в палатах пациентов нет кондиционеров: «Есть помещения, где температура даже ночью превышает 30 градусов. Это непросто».
Жара ударила и по инфраструктуре. Из-за риска деформации железнодорожных рельсов во Франции на несколько дней отменены десятки поездов. Жители и туристы ищут любые способы охладиться: в Париже люди купаются даже в канале Сен-Мартен, а вентиляторы в магазинах раскупают меньше чем за полчаса.
Недовольны и туристы: из-за жары ряд достопримечательностей сократил время работы, среди них Эйфелева башня и Лувр.
Зной по всей Европе: школы закрывают, люди ищут тень и воду
Знойная погода сохраняется и в других странах Европы. В Германии температура приближается к 38 градусам. Жительница Мюнхена Хельга спасается простым способом: «Влажный шарф помогает. Правда помогает».
В Великобритании столбик термометра достиг 40 градусов. Строитель Джонни описывает ситуацию коротко: «Ужасно. Эта жара страшная. Работая здесь, ты весь день находишься на улице. Нет ни передышки, ни тени».
В Британии также закрыты сотни школ, а те, что продолжают работу, создают специальные зоны охлаждения с водой, головными уборами и солнцезащитными средствами. Жара затронула Швейцарию, Хорватию, Италию, Испанию и другие страны. Теперь этот поток горячего воздуха приближается к Латвии.
Что ждет Латвию: три дня сильной жары
Руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Кристиан Папс поясняет, что экстремальных температур, как на юго-западе Европы, в Латвии не ожидается.
«К счастью, такой высокой температуры воздуха, как в юго-западной Европе, выше 40 градусов, у нас не будет. У нас эта волна жары продлится три дня — с субботы по понедельник, в основном температура будет в пределах +30…+35 градусов», — говорит он.
В Латвии было объявлено оранжевое предупреждение об экстремальной жаре. По прогнозам, жара начнется в субботу, местами температура поднимется до +30…+36 градусов, а ночи могут стать тропическими — то есть температура не будет опускаться ниже +20 градусов.
Медики предупреждают: в жару растет число вызовов
Неотложная медицинская помощь и Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) призывают жителей быть особенно осторожными. Опыт показывает, что в такие дни растет число вызовов к людям с обострением хронических заболеваний, признаками перегрева и теплового удара, а также увеличивается количество происшествий на воде.
Медики напоминают: в самые жаркие часы, примерно с 11.00 до 16.00, лучше избегать прямых солнечных лучей, тяжелой физической работы, спорта на солнце и длительных работ в саду. По возможности это время стоит проводить в тени или в проветриваемых помещениях.
Воду нужно пить регулярно в течение всего дня, не дожидаясь сильной жажды. Лучше всего выбирать обычную питьевую воду или негазированную минеральную воду. Сладкие напитки, алкоголь и напитки с кофеином в жару нежелательны: они могут способствовать обезвоживанию.
Особое внимание нужно уделить младенцам, маленьким детям, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми и дыхательными. Медики призывают регулярно связываться с одинокими родственниками, соседями и пожилыми людьми, чтобы убедиться, что они чувствуют себя нормально.
Ни детей, ни животных нельзя оставлять в машине даже на несколько минут. В жару салон автомобиля очень быстро нагревается до опасной температуры, и последствия могут быть смертельными.
Когда обращаться за помощью
При легком недомогании — слабости, головной боли, тошноте, если состояние улучшается после отдыха в тени, — жители могут обратиться на консультационный телефон семейных врачей 66016001. В будни он работает с 17.00 до 8.00, а в выходные и праздничные дни — круглосуточно.
Если же у человека резко повышается температура тела, появляются нарушения сознания, судороги, сильная боль в груди или одышка, нужно немедленно звонить по номеру 112.
Отдых у воды: главная опасность — алкоголь и переоценка сил
Отдельный риск в жаркие дни — отдых у воды. Когда человек сильно нагрелся на солнце, заходить в воду нужно постепенно, чтобы избежать холодового шока, внезапных нарушений сердечного ритма или судорог. Категорически нельзя прыгать в воду головой вниз в незнакомых местах и купаться в состоянии алкогольного опьянения.
ГПСС напоминает: именно алкоголь остается одним из главных факторов трагедий на воде. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, у 66% утонувших людей в организме был обнаружен алкоголь. Он снижает способность оценивать риски, ухудшает координацию и реакцию, из-за чего человек может переоценить свои силы и не вернуться к берегу.
Спасатели советуют выбирать только знакомые и безопасные места для купания, не плавать в одиночку, не пытаться переплывать водоемы «на спор» и не позволять заходить в воду людям, которые ведут себя рискованно. Детей у воды нужно контролировать постоянно: ребенок может упасть в воду быстро и почти бесшумно, поэтому просто находиться рядом недостаточно.
Тем, кто выходит на воду на лодке, катамаране, гидроцикле или SUP-доске, необходимо использовать спасательные жилеты. Для детей до 12 лет спасательный жилет обязателен.
Жара опасна и для домашних животных
Жара опасна не только для людей, но и для домашних животных. Латвийское общество ветеринаров напоминает: перегрев у животных может развиться быстро и привести к гибели. Собаки и кошки охлаждают организм иначе, чем люди, — в основном через дыхание и подушечки лап, поэтому переносят жару значительно тяжелее.
Главное правило — никогда не оставлять животное в машине. Даже если на улице кажется не слишком жарко, салон автомобиля нагревается за считанные минуты. Приоткрытые окна не спасают от перегрева.
Если собака находится во дворе, у нее должна быть тень в течение всего дня. Ветеринары напоминают: солнце перемещается, и тень меняет положение. Если собака привязана, она может не иметь возможности уйти от прямых лучей, даже если утром место казалось безопасным.
Как помочь питомцу пережить жару
У животного всегда должен быть доступ к свежей прохладной воде. Лучше поставить несколько мисок в тени и регулярно менять воду. В жаркие дни в воду можно добавить лед, а для собак хорошим способом охлаждения может быть неглубокий детский бассейн, поставленный в тени. Также можно замораживать подходящие для животных лакомства — например, бульон, корм или измельченное мясо.
Прогулки и активные игры лучше переносить на раннее утро или поздний вечер, когда воздух и покрытие уже не такие горячие. Перед прогулкой стоит проверить асфальт ладонью: если руку невозможно удержать на поверхности пять секунд, покрытие слишком горячее и для лап собаки.
В группе особого риска — пожилые и очень молодые животные, питомцы с болезнями сердца, дыхательной системы и другими хроническими заболеваниями, а также брахицефальные породы: мопсы, французские и английские бульдоги, боксеры и другие собаки с укороченной мордой. Опасность выше и для длинношерстных животных, особенно если шерсть спутана и плохо пропускает воздух.
При этом ветеринары не советуют полностью сбривать шерсть без необходимости. Шерсть работает как естественная изоляция: она защищает кожу от прямых солнечных лучей и помогает снизить риск перегрева и ожогов. Но она должна быть вычесанной и без колтунов. Если шерсть слишком густая или свалялась, лучше обратиться к профессиональному грумеру.
Признаки теплового удара у животного
Признаки теплового удара у животного — сильная одышка, затрудненное дыхание, обильное слюноотделение, выраженная слабость или апатия, рвота, диарея, нарушение координации, судороги или потеря сознания.
В таком случае животное нужно немедленно перенести в тень или прохладное помещение, осторожно охлаждать прохладной, но не ледяной водой и как можно быстрее доставить в ветеринарную клинику.
«Большую часть проблем со здоровьем, вызванных жарой, можно предотвратить простыми профилактическими мерами. В жаркие дни наши домашние животные полностью зависят от заботы и ответственного поведения хозяина», — подчеркивает президент правления Латвийского общества ветеринаров Илмар Дуритис.
Vivi запускает дополнительные поезда к морю
Жара повлияет и на транспорт. Компания Vivi сообщила, что в связи с прогнозируемой жарой вводит изменения в движении поездов, чтобы улучшить условия для пассажиров. В субботу, 27 июня, и в понедельник, 29 июня, будут организованы пять дополнительных рейсов в Дубулты и обратно в Ригу. Это позволит поездам курсировать каждые 15 минут с 10 утра до 8 вечера.
Пассажирам советуют брать с собой питьевую воду, выбирать легкую одежду и внимательно следить за самочувствием детей, пожилых людей и пассажиров с проблемами здоровья. В дизельных поездах, где нет кондиционеров, при необходимости можно обращаться за помощью к кондуктору. По возможности пассажирам предложат питьевую воду, а также будут следить за естественной вентиляцией — регулярно открывать окна.
В очень жаркие дни нагревается не только воздух, но и железнодорожные рельсы. Для безопасности на отдельных участках могут вводиться кратковременные ограничения скорости, поэтому возможны небольшие задержки поездов.
На дорогах может выступать битум
В такую погоду сильно нагревается асфальт, и на участках со старым или плохим покрытием, а также в местах ремонта выбоин могут появляться так называемые выпотевания битума.
Такие участки могут быть скользкими. Чтобы снизить опасность, их посыпают песком. Особенно внимательными должны быть мотоциклисты: для них опасность может представлять как сам скользкий участок, так и песок на дороге.
О таких местах жителей просят сообщать в Latvijas Valsts ceļi по круглосуточному бесплатному телефону 80005555.
В жару организм теряет не только воду
В жару организм теряет не только воду, но и важные минералы — электролиты. Как объясняет врач-лаборант Мария Дончак, электролиты — это натрий, калий, магний и кальций, которые участвуют в передаче нервных импульсов, работе мышц, в том числе сердца, поддержании водного баланса и регулировании давления.
Если даже при умеренной жаре появляется сильная слабость, головокружение, сердцебиение, дрожь, мышечные судороги, головная боль, спутанность сознания или ощущение, что человек вот-вот потеряет сознание, это нельзя игнорировать. По словам врача, такие симптомы могут быть связаны не только с нехваткой жидкости, но и с дефицитом натрия, калия, магния, железа, анемией, нехваткой витаминов группы B или заболеванием.
В таких случаях стоит обратиться к врачу. Анализы могут показать уровень электролитов, гемоглобина, глюкозы, ферритина, а также состояние функции почек. Особенно важно это для людей с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, нарушениями работы почек и тех, кто регулярно принимает лекарства для контроля хронических болезней.
Чем восполнять жидкость и минералы
Фармацевт Кристап Молоченко напоминает, что с потом организм прежде всего теряет натрий — именно он придает поту соленый вкус. Вместе с ним теряются калий и магний. В жару магний особенно важен для нормальной работы мышц и сердца. При недостатке минералов могут возникать судороги, слабость и ухудшение самочувствия.
Специалисты советуют в жаркие дни пить регулярно, а при сильном потоотделении — использовать напитки с электролитами. Это могут быть аптечные растворы, таблетки или порошки для растворения в воде. Дополнительно жидкость и минералы можно получать из продуктов: арбузов, огурцов, ягод, шпината, бульонов, пахты, кефира, молодого картофеля, гречки, овсянки и цельнозерновых продуктов.
При этом к сладким изотоническим напиткам фармацевты относятся осторожно: если человек не спортсмен и не испытывает высокой физической нагрузки, лучше выбрать более соленую минеральную воду, поскольку многие такие напитки содержат сахар и углеводы.