Латвия готовится к раскаленным выходным! Самое важное о том, что нас ожидает, и как себя спасти

Если даже при умеренной жаре появляется сильная слабость, головокружение, сердцебиение, дрожь, мышечные судороги, головная боль, спутанность сознания или ощущение, что человек вот-вот потеряет сознание, это нельзя игнорировать. По словам врача, такие симптомы могут быть связаны не только с нехваткой жидкости, но и с дефицитом натрия, калия, магния, железа, анемией, нехваткой витаминов группы B или заболеванием.