После инцидента с дроном над Латвией НАТО обсуждает усиление обороны региона
Фото: LETA
Байба Браже.
В Латвии

После инцидента с дроном над Латвией НАТО обсуждает усиление обороны региона

Отдел новостей

Otkrito.lv

НАТО оценивает, как усилить безопасность Балтийского региона. Ситуация с безопасностью в странах Балтии, укрепление восточного фланга НАТО, а также возможности Латвии в сфере противовоздушной и противодроновой обороны стали основными темами встречи министра иностранных дел Латвии Байбы Браже с помощниками генерального секретаря НАТО по вопросам безопасности и обороны. 

Представители НАТО подчеркнули, что главным и наиболее ощутимым долгосрочным источником угрозы для стран Балтии остается Россия, сообщают 360 Ziņas. Помощник генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности пояснил:

«Мы видим это не только в ее военной деятельности и наращивании военного потенциала, но и в безответственном поведении, например в активности беспилотников, вызванной глушением сигналов. Это создает риски не только для работы дронов, но и представляет угрозу для коммерческого воздушного сообщения и бизнеса».

Представители альянса также отметили, что защита границ восточного фланга остается одним из главных приоритетов НАТО. В качестве примера они привели недавний инцидент, когда французский истребитель сбил беспилотник над территорией Латвии.

Помощник генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Ник Кацарас заявил:

«Защита от беспилотников в первую очередь является ответственностью каждого государства. Однако мы оцениваем, что еще можно сделать для повышения устойчивости и укрепления оборонных возможностей».

Во время встречи также обсуждался саммит НАТО, который состоится через несколько недель в столице Турции — Анкаре. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отметила, что на нем предстоит принять решения об увеличении контингента союзников в Балтийском регионе, усилении противовоздушной обороны и расширении присутствия НАТО на море. Не менее важной темой станут расходы на оборону.

Тем временем США усиливают давление на союзников в преддверии саммита НАТО, стремясь убедиться, что они выполняют прошлогоднее обязательство значительно увеличить оборонные расходы. В дальнейшем размер взносов Вашингтона на финансирование деятельности НАТО будет зависеть от того, смогут ли союзники довести расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

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