После инцидента с дроном над Латвией НАТО обсуждает усиление обороны региона

«Мы видим это не только в ее военной деятельности и наращивании военного потенциала, но и в безответственном поведении, например в активности беспилотников, вызванной глушением сигналов. Это создает риски не только для работы дронов, но и представляет угрозу для коммерческого воздушного сообщения и бизнеса».