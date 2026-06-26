После инцидента с дроном над Латвией НАТО обсуждает усиление обороны региона
НАТО оценивает, как усилить безопасность Балтийского региона. Ситуация с безопасностью в странах Балтии, укрепление восточного фланга НАТО, а также возможности Латвии в сфере противовоздушной и противодроновой обороны стали основными темами встречи министра иностранных дел Латвии Байбы Браже с помощниками генерального секретаря НАТО по вопросам безопасности и обороны.
«Мы видим это не только в ее военной деятельности и наращивании военного потенциала, но и в безответственном поведении, например в активности беспилотников, вызванной глушением сигналов. Это создает риски не только для работы дронов, но и представляет угрозу для коммерческого воздушного сообщения и бизнеса».
Представители альянса также отметили, что защита границ восточного фланга остается одним из главных приоритетов НАТО. В качестве примера они привели недавний инцидент, когда французский истребитель сбил беспилотник над территорией Латвии.
Помощник генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Ник Кацарас заявил:
«Защита от беспилотников в первую очередь является ответственностью каждого государства. Однако мы оцениваем, что еще можно сделать для повышения устойчивости и укрепления оборонных возможностей».
Во время встречи также обсуждался саммит НАТО, который состоится через несколько недель в столице Турции — Анкаре. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отметила, что на нем предстоит принять решения об увеличении контингента союзников в Балтийском регионе, усилении противовоздушной обороны и расширении присутствия НАТО на море. Не менее важной темой станут расходы на оборону.
Тем временем США усиливают давление на союзников в преддверии саммита НАТО, стремясь убедиться, что они выполняют прошлогоднее обязательство значительно увеличить оборонные расходы. В дальнейшем размер взносов Вашингтона на финансирование деятельности НАТО будет зависеть от того, смогут ли союзники довести расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году.