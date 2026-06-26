Жара в Европе уже убила сотни человек: больницы переполнены, массовые мероприятия отменяют
Экстремальная жара продолжает накрывать Европу: больницы переполнены, сотни людей погибли, отменяются массовые мероприятия, а синоптики предупреждают, что в ряде стран температура воздуха вскоре достигнет +40 градусов.
Европа продолжает страдать от мощной волны жары, которая уже привела к сотням смертей, перегрузке больниц и массовой отмене мероприятий. По данным властей разных стран, число жертв экстремальной погоды продолжает расти, а синоптики предупреждают, что в Центральной и Восточной Европе пик жары еще впереди.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в Испании, где, по официальным данным, всего за четыре дня жара стала причиной смерти более 200 человек. О многочисленных смертельных случаях также сообщают и другие европейские страны. В частности, зарегистрированы трагедии с детьми, погибшими в перегревшихся автомобилях.
По прогнозам метеорологических служб Чехии и Венгрии, уже в ближайшие выходные температура воздуха может достичь +40 градусов.
Заместитель директора Службы по изменению климата ЕС Copernicus Саманта Берджесс объяснила происходящее так называемым «тепловым куполом» — массой горячего воздуха из Северной Африки, которая оказалась запертой под областью высокого атмосферного давления.
По расчетам агентства AFP, основанным на прогнозах синоптиков, в пятницу не менее 150 миллионов жителей Европы столкнулись с температурой воздуха выше +35 градусов. Более 420 миллионов человек по всей Европе, за исключением Турции, провели день при температуре выше +30 градусов.
В Великобритании экстремальная жара уже оказывает серьезное давление на систему здравоохранения. Лондонская служба скорой помощи сообщила, что в среду было зафиксировано рекордное за один день количество вызовов, связанных с угрозой жизни из-за жары. Во Франции число обращений в отделения неотложной помощи по причинам, связанным с высокой температурой, увеличилось в четыре раза. Одновременно резко выросло количество случаев остановки сердца.
По словам главы полиции Парижа, французские больницы приближаются к пределу своих возможностей.
В связи с этим власти приняли дополнительные меры безопасности. На вечернее время выходных в Париже введен запрет на продажу алкоголя. Кроме того, в столице Франции перенесен запланированный на субботу Прайд. Полиция предупредила организаторов, что мероприятие будет запрещено, если они не согласятся перенести его на другую дату. По предварительной информации, шествие может состояться в сентябре. Также отменены еще несколько массовых мероприятий в Париже, а в Лионе также не состоится Прайд, запланированный на субботу.
В Италии власти выражают серьезную обеспокоенность из-за критически низкого уровня воды в реке По, который может привести к масштабной засухе. В 18 итальянских городах объявлен максимальный уровень опасности из-за жары.
В Нидерландах почти по всей стране действует высший уровень погодного предупреждения. Жителям рекомендовано не выходить на улицу без необходимости. Из-за экстремальной жары в Нидерландах и Германии также отменены многочисленные фестивали под открытым небом и другие массовые мероприятия.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за наступающей экстремальной жары. Уже в выходные температура воздуха местами достигнет +35 градусов. Синоптики предупреждают, что такая погода опасна для здоровья, а медики призывают соблюдать особую осторожность и не допускать перегрева.