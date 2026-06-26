Жара в Европе уже убила сотни человек: больницы переполнены, массовые мероприятия отменяют

В связи с этим власти приняли дополнительные меры безопасности. На вечернее время выходных в Париже введен запрет на продажу алкоголя. Кроме того, в столице Франции перенесен запланированный на субботу Прайд. Полиция предупредила организаторов, что мероприятие будет запрещено, если они не согласятся перенести его на другую дату. По предварительной информации, шествие может состояться в сентябре. Также отменены еще несколько массовых мероприятий в Париже, а в Лионе также не состоится Прайд, запланированный на субботу.