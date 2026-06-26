Надежда для сотен семей: очередь на муниципальное жилье в Риге уверенно сокращается
Очередь на получение муниципального жилья в Риге за пять месяцев сократилась почти на 8% — до 1389 человек. Самое стремительное падение спроса зафиксировано среди многодетных семей.
Как сообщает Рижское самоуправление, за первые пять месяцев этого года в Риге продолжилась позитивная тенденция — количество зарегистрированных жителей, ожидающих помощи в решении жилищного вопроса, уменьшилось, так как запросы стоящих в очереди на получение жилья удовлетворяются быстрее. Если 1 января общее число зарегистрированных лиц (семей) составляло 1507, то к 1 июня оно снизилось до 1389.
Сокращение наблюдается в нескольких крупнейших группах регистра. Количество лиц, зарегистрированных на аренду социальной квартиры или социального жилого помещения, сократилось с 748 до 719, в то время как число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — с 417 до 383. Наиболее существенное падение — на 23% — зафиксировано в группе малообеспеченных многодетных семей: со 138 в начале года до 106 в июне.
«Пересматривая использование квартир, выделенных в рамках помощи, в соответствии с актуальными потребностями и нормативными критериями, мы способствовали ротации квартир между клиентами, направляя более крупные квартиры более многочисленным домохозяйствам», — подчеркивает Элина Трейя, председатель Комитета по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы.
Рост в регистре, где учтены лица, желающие обменять арендуемое у самоуправления жилое помещение на другое, свидетельствует о растущем понимании жителями целей и условий предоставления помощи. В этой группе число лиц увеличилось с 48 до 55. Данная тенденция оценивается положительно, поскольку она способствует более эффективному и справедливому использованию жилого фонда самоуправления — меньшие по составу домохозяйства переезжают в более компактное жилье, в то время как более крупные квартиры после их освобождения становятся доступны для многодетных семей.
На сокращение очереди существенно влияют и софинансируемые Европейским союзом проекты по развитию жилого фонда. В рамках проекта «Восстановление отдельных групп помещений социального жилья, 1-й этап» идет обновление 210 квартир. В свою очередь, в рамках второго этапа проекта планируется, что в 2027 году после реновации для аренды будут доступны еще 203 квартиры.