Надежда для сотен семей: очередь на муниципальное жилье в Риге уверенно сокращается

Рост в регистре, где учтены лица, желающие обменять арендуемое у самоуправления жилое помещение на другое, свидетельствует о растущем понимании жителями целей и условий предоставления помощи. В этой группе число лиц увеличилось с 48 до 55. Данная тенденция оценивается положительно, поскольку она способствует более эффективному и справедливому использованию жилого фонда самоуправления — меньшие по составу домохозяйства переезжают в более компактное жилье, в то время как более крупные квартиры после их освобождения становятся доступны для многодетных семей.