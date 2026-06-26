Стало известно, как долго жители Латвии смогут прожить без работы
Новое исследование показало, насколько финансово устойчивы жители Латвии. Оказалось, что у большинства запас прочности ограничивается тремя месяцами, а многие столкнутся с серьезными трудностями уже вскоре после потери доходов.
Согласно результатам опроса, проведенного Kredītinformācijas Birojs (KIB) совместно с исследовательским агентством Norstat, почти у трети (30%) респондентов обязательные ежемесячные платежи превышают 500 евро, а у 11% они составляют более 1000 евро в месяц.
Опрос также показал пределы финансовой устойчивости жителей в случае потери доходов. Так, 17% опрошенных признались, что не смогли бы покрывать все свои расходы даже в течение одного месяца, а еще 17% смогли бы делать это не более месяца. В целом 58% жителей без доходов смогли бы оплачивать свои обязательные расходы максимум три месяца.
«Эти данные показывают, что для части общества ежемесячная финансовая нагрузка довольно велика, а финансовая подушка безопасности зачастую недостаточна. Если доходы внезапно исчезнут, каждый регулярный платеж — за жилье, коммунальные услуги, кредит, лизинг или другие повседневные услуги — уже в первые месяцы может стать серьезной проблемой», — поясняет Kredītinformācijas Birojs.
Согласно результатам опроса, у 15% жителей сумма обязательных платежей составляет до 200 евро в месяц, а у большинства — 36% — находится в пределах от 201 до 500 евро. Еще 19% респондентов сообщили, что ежемесячно выплачивают от 501 до 1000 евро.
Наибольшая финансовая нагрузка характерна для наиболее экономически активных возрастных групп. Среди жителей в возрасте от 30 до 39 лет у 21% обязательные платежи превышают 1000 евро в месяц, тогда как среди людей в возрасте от 60 до 74 лет таких лишь 6%. В этой возрастной группе у 68% жителей обязательные платежи не превышают 500 евро в месяц.
«Размер регулярных платежей очень часто отражает жизненный этап человека. В молодом и среднем возрасте люди чаще выплачивают ипотеку, несут расходы на содержание семьи или оплачивают лизинг. У пожилых людей сумма обязательных платежей обычно меньше. Однако сами по себе более низкие расходы еще не означают большей финансовой безопасности, если доходы ограничены и отсутствуют накопления», — отмечают эксперты.