Стало известно, как долго жители Латвии смогут прожить без работы

Опрос также показал пределы финансовой устойчивости жителей в случае потери доходов. Так, 17% опрошенных признались, что не смогли бы покрывать все свои расходы даже в течение одного месяца, а еще 17% смогли бы делать это не более месяца. В целом 58% жителей без доходов смогли бы оплачивать свои обязательные расходы максимум три месяца.