В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за экстремальной жары
В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за экстремальной жары. Уже в выходные температура воздуха местами достигнет +35 градусов. Синоптики предупреждают, что такая погода опасна для здоровья, а медики призывают соблюдать особую осторожность и не допускать перегрева.
В субботу днем во многих местах Латвии ожидается сильная жара: температура воздуха поднимется до +27…+30 градусов. В воскресенье и понедельник во многих районах страны прогнозируется уже очень сильная жара — воздух прогреется до +31…+35 градусов.
Как указано в предупреждении, жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
Во время очень сильной жары риск ухудшения самочувствия возрастает у широкого круга жителей, однако особую осторожность следует соблюдать пожилым людям, младенцам, а также людям разных возрастов с хроническими заболеваниями.
В жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, чем обычно, ночью проветривать помещения, а днем закрывать шторы или жалюзи. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. Также следует избегать длительных физических нагрузок и выбирать легкую, дышащую одежду светлых тонов.
В жару нужно позаботиться и о домашних животных, обеспечив им доступ к свежей воде.
Во время очень сильной жары больше людей, чем обычно, выбирают отдых у воды, что повышает риск несчастных случаев. Перегревшемуся человеку нельзя резко заходить в холодную воду: резкая смена температуры может вызвать нарушения сердечного ритма и внезапную смерть.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что из-за ожидающейся в Латвии аномальной жары компания Vivi увеличит количество рейсов на юрмальском направлении.