В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за экстремальной жары

Во время очень сильной жары больше людей, чем обычно, выбирают отдых у воды, что повышает риск несчастных случаев. Перегревшемуся человеку нельзя резко заходить в холодную воду: резкая смена температуры может вызвать нарушения сердечного ритма и внезапную смерть.