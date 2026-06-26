Американские эксперты назвали скорую потерю Крыма вероятным политическим концом Путина
Американские военные аналитики считают, что судьба Крыма может стать решающим фактором войны. По их мнению, Украина уже последовательно превращает полуостров в территорию, непригодную для российской армии.
Эксперт по вопросам национальной безопасности Марк Тот и полковник армии США в отставке Джонатан Свит считают, что Россия постепенно теряет способность продолжать войну в Украине, а решающим направлением противостояния становится Крым. Об этом они написали в статье для издания The Hill.
Авторы напоминают, что на этой неделе исполнилось три года с момента мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По их мнению, Пригожин раньше Владимира Путина осознал, что Россия не способна одержать победу над Украиной в рамках обычной войны.
По оценке Тота и Свита, если в июне 2023 года российские потери составляли около 223 тысяч убитыми и ранеными, то сейчас они приблизились к 1,4 миллиона человек.
Эксперты также ссылаются на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который сообщил, что Россия ежемесячно теряет до 35 тысяч военнослужащих, а около половины государственного бюджета страны направляется на военные нужды. По мнению авторов, подобные расходы создают все более серьезные проблемы для российской экономики. Они обращают внимание на заявления одного из самых известных российских телеведущих Владимира Соловьева, который публично жаловался на нехватку средств для строительства инженерных сооружений, защищающих военную инфраструктуру.
«Экономика Путина, как и его военная машина, работает на последних ресурсах», — делают вывод американские аналитики.
Основное внимание в статье уделено ситуации вокруг Крыма. Тот и Свит считают, что с начала полномасштабной войны Украина последовательно реализует стратегию изоляции полуострова. По их мнению, Киев целенаправленно разрушает российскую военную логистику, системы снабжения и объекты инфраструктуры. Авторы напоминают об ударах по порту Бердянска, уничтожении крейсера «Москва», атаках на военно-морскую базу в Севастополе, после которых Черноморский флот был вынужден перебазировать значительную часть кораблей в Новороссийск.
Они также перечисляют удары по аэродрому Саки, применение морских беспилотников, крылатых ракет и специальных операций, включая атаку на Крымский мост в октябре 2022 года. По мнению аналитиков, в последующие годы Украина лишь усиливала давление на российские силы в Крыму, нанося удары по складам боеприпасов, нефтебазам, системам ПВО, энергетической инфраструктуре и логистическим маршрутам.
Особое значение, как считают авторы статьи, имеет так называемый сухопутный коридор, соединяющий Россию с Крымом. Они утверждают, что движение по нему все больше ограничивается военными перевозками, которые регулярно подвергаются ударам украинских беспилотников. Тот и Свит также обращают внимание на недавние сообщения о перебоях с электроснабжением и ограничениях на продажу топлива в Крыму. По их мнению, подобные события свидетельствуют о постепенной изоляции полуострова.
Главный вывод авторов заключается в том, что Украине необязательно возвращать Крым силовым путем. «Конец Путина в Крыму близок. Крым — решающая территория этой войны. Украине даже не нужно его отвоевывать — ей достаточно лишь сделать его непригодным для использования российскими военными. Этот день стремительно приближается», - уверены военные эксперты.
Кроме того, они предполагают, что кульминацией борьбы за Крым может стать уничтожение Крымского моста. «Сможет ли Путин политически пережить потерю Крыма? Мы сильно в этом сомневаемся», — заключают американские аналитики.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что на территории оккупированного Крыма уже введен режим чрезвычайной ситуации. Назначенный Россией глава оккупационной администрации Сергей Аксенов заявил, что эта мера позволит быстрее решать накопившиеся проблемы.