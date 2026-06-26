Американские эксперты назвали скорую потерю Крыма вероятным политическим концом Путина

Особое значение, как считают авторы статьи, имеет так называемый сухопутный коридор, соединяющий Россию с Крымом. Они утверждают, что движение по нему все больше ограничивается военными перевозками, которые регулярно подвергаются ударам украинских беспилотников. Тот и Свит также обращают внимание на недавние сообщения о перебоях с электроснабжением и ограничениях на продажу топлива в Крыму. По их мнению, подобные события свидетельствуют о постепенной изоляции полуострова.