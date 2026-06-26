В Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации

Из-за нехватки топлива оккупационные власти уже ввели ограничения. В воскресенье было объявлено, что бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях будут отпускать только транспорту российских государственных служб. Кроме того, серьезные изменения коснулись железнодорожного сообщения. Поезда из России больше не следуют через весь Крым — их конечной станцией стала Керчь.