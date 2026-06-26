В Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации
На территории оккупированного Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Назначенный Россией глава оккупационной администрации Сергей Аксенов заявил, что эта мера позволит быстрее решать накопившиеся проблемы.
По словам Сергея Аксенова, введение режима ЧС необходимо для того, чтобы «максимально оперативно решать поставленные задачи» и обеспечить «стабильную работу всех сфер».
Однако решение принято на фоне серьезных проблем с обеспечением полуострова. С начала лета в Крыму наблюдается дефицит топлива, а в последние дни ситуация значительно ухудшилась из-за перебоев с электроснабжением.
Отключения электричества затронули все районы полуострова, включая Севастополь. Российские власти связывают их с атаками украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру.
Из-за нехватки топлива оккупационные власти уже ввели ограничения. В воскресенье было объявлено, что бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях будут отпускать только транспорту российских государственных служб. Кроме того, серьезные изменения коснулись железнодорожного сообщения. Поезда из России больше не следуют через весь Крым — их конечной станцией стала Керчь.