Авиашоу Baltic International Airshow 2026
Международное авиашоу Baltic International Airshow 2026.
ФОТО: рев моторов над Спилве - как прошел первый день международного авиашоу в Риге
Сегодня, 27 июня, на аэродроме Спилве в Риге прошел первый день международного авиашоу Baltic International Airshow 2026. В небе над аэродромом зрители увидели показательные полеты, фигуры высшего пилотажа, вертолеты, легкие самолеты и эффектные выступления с дымовыми следами.
Первый день авиашоу собрал много зрителей. Люди приходили семьями, наблюдали за полетами с летного поля, рассматривали авиационную технику вблизи и фотографировали самолеты на фоне ясного летнего неба. Атмосфера на Спилве напоминала большой летний фестиваль: жара, толпы посетителей, зонтики от солнца, дети, фотографы и постоянный гул моторов над головой.
Baltic International Airshow 2026 проходит на аэродроме Спилве в субботу и воскресенье. В этом году в мероприятии участвуют представители 12 стран, а в программе заявлены не только гражданские пилоты и спортивная авиация, но и военные самолеты нескольких государств.
Среди военных участников заявлены транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M Atlas, истребитель ВВС Венгрии SAAB JAS-39C Gripen, истребители F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии, а также самолет PC-9M ВВС Словении. Также планируется участие истребителей Rafale ВВС Франции.
Военная авиация базируется в Рижском аэропорту и на авиабазе в Лиелварде, однако показательные выступления проходят над Спилвским аэродромом. Для зрителей это редкая возможность увидеть в Риге авиационную технику такого масштаба и услышать рев двигателей практически над городом.
Завтра, в воскресенье, 28 июня, Baltic International Airshow 2026 продолжится. Вход на территорию мероприятия будет открыт с 11.00, программа авиашоу начнется в 12.00 и продлится до 17.30. Завершение мероприятия запланировано на 18.00.
Организаторы обещают насыщенную программу и во второй день. Посетителям стоит учитывать, что авиашоу проходит на открытой территории, поэтому в жаркую погоду лучше взять с собой воду, головной убор и защиту от солнца.