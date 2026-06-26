Литовская платформа объявлений Vinted прокомментировала слухи о возможной торговле детьми
Литовский стартап Vinted оказался в центре международного скандала после сообщений о возможной маскировке торговли детьми через объявления на платформе. Во Франции уже начали расследование, а компания отвергает обвинения.
После того, как французская полиция, по сообщениям западных СМИ, начала расследование в отношении объявлений на платформе Vinted (крупнейшей в Европе площадки по продаже подержанных вещей и первого литовского «единорога» - то есть стартапа, чья рыночная стоимость превысила 1 миллиард долларов), предположительно связанных с торговлей детьми, компания заявила об отсутствии достоверных доказательств этого.
В Vinted сообщили, что к аналогичному выводу пришла независимая австрийская организация по проверке фактов Mimikama: по ее данным, обоснованных доказательств связи объявлений с торговлей детьми нет. «Утверждение о том, что на платформе Vinted продаются дети, не подтверждается циркулирующими в интернете скриншотами. (...) Это может быть троллинг, сомнительная реклама, неправильно выбранные категории, провокация или злоупотребление платформой. Но это не доказательство торговли детьми», — говорится на сайте Mimikama.
По данным Vinted, иногда такие объявления создаются намеренно, чтобы вызвать подозрения в торговле детьми. «В случаях, когда такие объявления намеренно фальсифицируются для разжигания дискуссии, мы немедленно удаляем их и принимаем меры в отношении связанных аккаунтов, вплоть до их блокировки. Мы сотрудничаем с компетентными органами, которые проводят расследование», — заявили в компании.
«Мы относимся к этому вопросу очень серьезно и призываем всех, кто заметит подозрительное объявление, сообщать о нем. Мы не терпим незаконной деятельности на нашей платформе и каждый раз, когда узнаем о подозрительном объявлении, тщательно проверяем его и принимаем меры», — добавили в Vinted.
В компании отмечают, что иногда пользователи сами пытаются выявить нарушителей, однако это лишь усложняет модерацию платформы. «Мы также фиксируем случаи, когда пользователи создают объявления, чтобы "поймать" возможных нарушителей, или связываются с другими пользователями под видом покупателей, угрожая заявить в полицию. Мы понимаем причину беспокойства, но такое поведение расценивается как домогательство, затрудняет модерацию и может помешать реальным расследованиям», — подчеркивают в Vinted.
В пятницу портал 15min со ссылкой на Mundoamerica сообщил, что в социальных сетях распространяются десятки скриншотов и видеороликов с объявлениями на Vinted, которые, как подозревается, могут использоваться для маскировки торговли детьми.
Портал 15min cо ссылкой на французский портал Europe1 также сообщил, что полиция Франции начала расследование в связи с этими объявлениями. «Власти немедленно сообщили об этих объявлениях в PHAROS — национальный центр сообщений о незаконном интернет-контенте, который выясняет их происхождение и назначение», — пишет 15min.