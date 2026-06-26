Литовская платформа объявлений Vinted прокомментировала слухи о возможной торговле детьми

В Vinted сообщили, что к аналогичному выводу пришла независимая австрийская организация по проверке фактов Mimikama: по ее данным, обоснованных доказательств связи объявлений с торговлей детьми нет. «Утверждение о том, что на платформе Vinted продаются дети, не подтверждается циркулирующими в интернете скриншотами. (...) Это может быть троллинг, сомнительная реклама, неправильно выбранные категории, провокация или злоупотребление платформой. Но это не доказательство торговли детьми», — говорится на сайте Mimikama.