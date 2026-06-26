Она не смогла пройти мимо: одинокая мать троих детей погибла, спасая тонущего чужого ребенка
42-летняя жительница американского штата Кентукки Сара Джо Ридер погибла после того, как бросилась в воду, чтобы спасти незнакомого ребенка. Мальчика удалось спасти, однако сама женщина спустя несколько часов скончалась в больнице.
Трагедия произошла 12 июня в парке в небольшом городе Алватон. Сара приехала к ручью вместе с несколькими своими детьми, чтобы провести обычный летний день на природе. Но отдых закончился трагедией, сообщает People.
По словам друзей женщины, она заметила в воде маленького мальчика, которого начало уносить течением. Не раздумывая ни секунды, Сара прыгнула в ручей.
Подруга погибшей Мелисса Донован рассказала, что мальчик был настолько напуган, что, пытаясь выбраться на поверхность, невольно утянул спасительницу под воду.
«В конце концов именно так все и произошло. Она пыталась его спасти, но он потянул ее вниз, пытаясь выбраться наверх», — рассказала женщина.
На помощь бросился случайный очевидец, который катался по воде на сапборде. Ему удалось вытащить на берег и ребенка, и Сару, после чего были вызваны спасатели и медики.
Мальчик выжил. Сару в критическом состоянии доставили в медицинский центр в Боулинг-Грине. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь, однако вечером того же дня она скончалась.
О случившемся мать погибшей, Бекки Крик, узнала от своего внука. «Он позвонил мне и сказал: "Бабушка, нам нужно, чтобы ты приехала в медицинский центр. Произошел несчастный случай". А потом... в 10:37 вечера моей дочери не стало».
Но, по словам женщины, известие о том, что Сара погибла, спасая ребенка, ее совсем не удивило. «Когда я узнала, что она прыгнула в воду, чтобы спасти маленького мальчика, я нисколько не удивилась. Это была Сара. Именно такой она была».
Сквозь слезы мать говорит, что всегда гордилась дочерью.
«Я горжусь прекрасной, сильной женщиной, которой ты стала. Я горжусь тем, как ты заботилась о других людях. Ты моя дочь, и я бесконечно тебя люблю».
Она также поблагодарила женщину, которая, рискуя собственной жизнью, направила каяк в сильное течение, чтобы попытаться спасти Сару.
«Она сделала все, что могла. Ей самой пришлось подвергнуть себя опасности, чтобы вытащить Сару из воды. Она настоящий ангел».
Лучшая подруга погибшей Эшли Флауэрс говорит, что до сих пор не может смириться с потерей. «Если бы я могла вернуть время назад, я бы сказала ей перестать быть супергероем».
Женщина признается, что теперь ей трудно представить жизнь без Сары. «Будет очень тяжело. Я больше не смогу просто взять телефон и позвонить ей. Не смогу спросить совета, не смогу поговорить. Теперь наша задача — сохранить память о ней».
По словам Эшли, поступок подруги не был чем-то неожиданным.
«Она бы вошла в горящее здание, если бы знала, что там кто-то нуждается в помощи. Это не было безрассудством. Это был ее первый инстинкт — помочь человеку. Сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию».
Сара Джо Ридер одна воспитывала троих детей. Друзья говорят, что она всегда ставила интересы окружающих выше собственных и никогда не проходила мимо чужой беды.
После трагедии знакомые семьи предложили установить возле ручья спасательные круги и другое оборудование для экстренной помощи. По их словам, течение в этом месте нередко оказывается опаснее, чем кажется на первый взгляд, и трагедия Сары может помочь предотвратить новые несчастные случаи.