Она не смогла пройти мимо: одинокая мать троих детей погибла, спасая тонущего чужого ребенка

Но, по словам женщины, известие о том, что Сара погибла, спасая ребенка, ее совсем не удивило. «Когда я узнала, что она прыгнула в воду, чтобы спасти маленького мальчика, я нисколько не удивилась. Это была Сара. Именно такой она была».