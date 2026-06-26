Сезон в разгаре: сколько стоят клубника, черешня и черника на Центральном рынке

Цены на местную латвийскую клубнику начинается от 6 евро за кг, а за отборную и невероятно ароматную клубнику из Добеле просят 8 евро за кг (или 4 евро за коробочку). Для любителей особого десертного вкуса на прилавках найдется душистая малина за 12.90 евро за кг, а освежиться в знойный день поможет сочный арбуз по цене 2.90 евро за кг.