Ягодные ряды на Рижском центральном рынке (26.06.2026)
Сколько стоят клубника, черешня и черника на Центральном рынке в Риге в конце июня.
Сезон в разгаре: сколько стоят клубника, черешня и черника на Центральном рынке
Лето в самом разгаре, а это значит, что пришло время для самого вкусного, яркого и полезного ритуала — похода на Рижский центральный рынок за свежими ягодами! Сейчас открытые прилавки рынка напоминают настоящую палитру художника: сочные краски, головокружительные ароматы и, конечно, приятные цены, которые так и манят заполнить корзину до краев.
Давайте заглянем на Рижский центральный рынок рынок и посмотрим, чем сегодня можно порадовать себя и близких.
Гид по ценам
Прогуливаясь между рядами, просто невозможно уйти с пустыми руками: крупная и сладкая черника из Марокко порадует ценой от 5.50 евро за кг, а настоящим хитом сезона обещает стать сочная черешня из Венгрии, где насыщенная красная обойдется в 5.90 евро за кг, а нежная светлая — в 4.90 евро за кг.
Цены на местную латвийскую клубнику начинается от 6 евро за кг, а за отборную и невероятно ароматную клубнику из Добеле просят 8 евро за кг (или 4 евро за коробочку). Для любителей особого десертного вкуса на прилавках найдется душистая малина за 12.90 евро за кг, а освежиться в знойный день поможет сочный арбуз по цене 2.90 евро за кг.
Не только вкусно, но и полезно!
Покупая ягоды, мы дарим своему организму мощный заряд здоровья. Вот почему главные герои рынка обязательно должны быть в вашем рационе:
🍓 Клубника: эликсир молодости и хорошего настроения
Клубника — это настоящий чемпион по содержанию витамина C (в горсти ягод его больше, чем в цитрусовых!). Она укрепляет иммунитет, делает кожу сияющей за счет стимуляции выработки коллагена и содержит антиоксиданты, которые защищают сердце. А еще в ней есть фолиевая кислота, необходимая для энергии.
🍒 Черешня: легкий сон и здоровые суставы
Венгерская черешня славится не только мясистым вкусом, но и высоким содержанием калия, который помогает контролировать давление. Кроме того, черешня — один из редких природных источников мелатонина (гормона сна), так что горсть ягод вечером поможет быстрее уснуть и лучше выспаться. Она также отлично снимает мышечное напряжение после тренировок.
🫐 Черника: суперфуд для мозга и глаз
Чернику не зря называют ягодой долголетия. Сине-черный цвет ей придают антоцианы — мощнейшие антиоксиданты, которые улучшают память, защищают клетки мозга от старения и помогают глазам справляться с нагрузками (что особенно актуально, если вы проводите много времени за компьютером или телефоном).
Совет: приходите на рынок в первой половине дня, когда выбор самый большой, а ягоды — только-только из ящиков. Обязательно общайтесь с продавцами, вдыхайте этот ни с чем не сравнимый аромат латвийского лета и наполняйте свои дни сочными витаминами!