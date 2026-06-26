Внучка Раймонда Паулса: сильная демократия не боится чужих языков
Внучка Раймонда Паулса Аннамария Паула неожиданно вступилась за право свободно использовать русский язык в культурной сфере Латвии. Ее публикация вызвала бурную дискуссию, собрав комментарии сторонников и противников такой позиции.
В Латвии продолжается общественная дискуссия вокруг решения министра культуры ограничить использование русского языка в публичной коммуникации подведомственных учреждений. На этом фоне свою позицию публично высказала Аннамария Паула — внучка композитора Раймонда Паулса, социальный работник Рижского женского приюта.
В своих публикациях в социальных сетях она подчеркнула, что поддерживает латышский язык как государственный, однако считает опасным смешивать вопросы культуры и политики.
«История научила нас, что в тот момент, когда политика начинает определять, какие языки, книги, театры или художники являются приемлемыми, общество теряет гораздо больше, чем просто здания, — оно теряет часть своей души. Будем беречь латышский язык. Будем уважать свою историю. Но не будем путать культуру с пропагандой. Это не одно и то же», — написала Паула.
Позже она развила свою мысль, заявив, что демократия заключается не только в праве говорить самому, но и в готовности позволить говорить другим.
«Демократия — это не только право говорить. Это еще и смелость позволить говорить другим. В Латвии необходимо знать и уважать латышский язык. Это государственный язык, основа нашей идентичности и ценность, которую необходимо защищать.
Но меня тревожит другой вопрос. Можем ли мы в демократическом государстве — члене Европейского союза — запрещать использование самого языка? Язык сам по себе не является угрозой. Это средство, с помощью которого люди думают, творят, любят, скорбят и общаются.
История неоднократно доказывала, что в те моменты, когда государство начинает определять, какие языки, книги, театры или проявления культуры являются приемлемыми, а какие нет, мы делаем шаг не к свободе, а от нее.
Сильное государство не боится языков. Оно вдохновляет людей выбирать свой язык с гордостью, а не из страха. Я хочу жить в Латвии, где латышский язык силен не потому, что другие языки запрещены, а потому, что мы сами его уважаем, развиваем и выбираем. На мой взгляд, именно так работает сильная демократия».
Поводом для обсуждения стало решение министра культуры Науриса Пунтулиса поручить исключить использование русского языка из публичной коммуникации учреждений, подведомственных Министерству культуры. Новые требования затрагивают сайты, рекламу, коммуникационные стратегии и международные мероприятия. Ранее политики Национального объединения также критиковали использование русского языка в рекламе на фасаде Рижского русского театра имени Чехова, ссылаясь на положения Закона о государственном языке.
Публикация Аннамарии Паулы вызвала широкий общественный резонанс.
Часть пользователей полностью поддержала ее позицию. Один из комментаторов написал, что укрепление государственного языка должно строиться «на качестве образования, позитивной мотивации и социальной интеграции, а не на ограничении использования других языков в частной или культурной сфере», подчеркнув, что зрелая демократия способна одновременно защищать государственный язык и уважать языковое многообразие.
Другие отмечали, что сегодня Латвии не хватает открытого общественного диалога. По мнению одной из участниц обсуждения, многие жители страны любят Латвию, уважают латышский язык и хотят вносить вклад в развитие государства, поэтому их голоса также должны быть услышаны.
В то же время многие комментаторы резко не согласились с Аннамарией Паулой. Оппоненты напоминали о многолетней советской русификации, когда латышский язык, по их словам, был вытеснен из многих сфер общественной жизни. Некоторые приводили личные истории о том, что в советское время сталкивались с дискриминацией из-за незнания русского языка и считают нынешние ограничения закономерной защитой государственного языка.
Звучали и мнения, что русский язык ассоциируется с государством-агрессором, поэтому его присутствие в публичном пространстве должно быть максимально сокращено, хотя в частной жизни люди могут общаться на любом языке.