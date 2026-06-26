Внучка Раймонда Паулса: сильная демократия не боится чужих языков

Сильное государство не боится языков. Оно вдохновляет людей выбирать свой язык с гордостью, а не из страха. Я хочу жить в Латвии, где латышский язык силен не потому, что другие языки запрещены, а потому, что мы сами его уважаем, развиваем и выбираем. На мой взгляд, именно так работает сильная демократия».