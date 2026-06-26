Из-за жары Vivi запускает дополнительные поезда в Юрмалу
Из-за ожидающейся в Латвии аномальной жары компания Vivi увеличит количество рейсов на юрмальском направлении.
В субботу, 27 июня, и в понедельник, 29 июня, будут назначены пять дополнительных рейсов в Дубулты и обратно в Ригу. Благодаря этому с 10 утра до 8 вечера поезда будут курсировать каждые 15 минут.
В жаркую погоду Vivi призывает пассажиров брать с собой питьевую воду, выбирать легкую одежду по погоде, а также особенно внимательно следить за самочувствием детей, пожилых людей и людей с проблемами здоровья.
В эти дни в дизельных поездах, где нет системы кондиционирования, пассажиров при необходимости особенно просят обращаться за помощью к кондуктору. По возможности пассажирам будут предлагать питьевую воду, а также уделять особое внимание естественной вентиляции — регулярно открывать окна.
В очень жаркие дни нагревается не только воздух, но и железнодорожные рельсы. Чтобы обеспечить безопасность движения, на отдельных участках маршрутов могут вводиться кратковременные ограничения скорости, поэтому возможны небольшие задержки.
Актуальное расписание с учетом всех изменений опубликовано на сайте Vivi и в мобильном приложении. Там же доступны оперативные сообщения, в том числе о незапланированных изменениях в графике движения поездов.
По вопросам расписания, покупки билетов и других тем, связанных с поездками, можно обращаться в центр обслуживания клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному номеру 8760.