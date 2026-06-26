Все как с годовыми декларациями: желающие узнать результаты экзаменов школьники "положили" систему

ГАРО призывает школьников и родителей не спешить с запросом сертификатов в первый день объявления результатов. Сообщается, что, когда в 9:00 была открыта возможность ознакомиться с результатами экзаменов, на портале Latvija.lv образовалась очередь ожидания, в которой приходилось ждать до часа. Позже время ожидания сократилось.