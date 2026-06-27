В Риге семьям с детьми предложили новую услугу по разрешению внутренних конфликтов

Новая программа поможет родителям спокойнее решать конфликты, лучше понимать друг друга и совместно находить наиболее благоприятные решения для ребенка, чтобы он чувствовал себя в безопасности и комфорте. Она предназначена для ситуаций, когда разногласия еще можно урегулировать с помощью специалистов — до вмешательства сиротского суда или суда.