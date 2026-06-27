В Риге семьям с детьми предложили новую услугу по разрешению внутренних конфликтов
В Риге появилась бесплатная помощь родителям, которые переживают конфликт или развод. Власти рассчитывают, что вмешательство специалистов поможет сохранить спокойствие детей и избежать судебных разбирательств.
Цель услуги — предоставить своевременную и профессиональную помощь семьям с несовершеннолетними детьми в ситуациях, когда между родителями возникли разногласия или им трудно найти общий язык.
Услугу оказывает Латвийская ассоциация Детских поселков SOS, а финансирует сиротский суд Рижского самоуправления.
Новая программа поможет родителям спокойнее решать конфликты, лучше понимать друг друга и совместно находить наиболее благоприятные решения для ребенка, чтобы он чувствовал себя в безопасности и комфорте. Она предназначена для ситуаций, когда разногласия еще можно урегулировать с помощью специалистов — до вмешательства сиротского суда или суда.
Особенно важной такая поддержка считается во время развода или после него, когда отношения между родителями напрямую отражаются на эмоциональном состоянии ребенка. Поэтому самоуправление призывает родителей не откладывать обращение за помощью и искать поддержку уже при первых признаках конфликта.