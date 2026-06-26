В Европе могут отказать в статусе временной защиты украинцам призывного возраста

«Наше предложение предусматривает, что временная защита не будет предоставляться лицам, недавно прибывшим в ЕС, которым в соответствии с законодательством Украины запрещено выезжать из Украины в связи с воинской обязанностью», — заявил журналистам в пятницу еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер.