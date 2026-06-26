В Европе могут отказать в статусе временной защиты украинцам призывного возраста
Еврокомиссия предложила изменить правила временной защиты: новым прибывающим гражданам Украины призывного возраста могут отказать в этом статусе, тогда как для остальных украинцев его планируют продлить после 2027 года.
Европейская комиссия (ЕК) в пятницу предложила прекратить предоставление статуса временной защиты гражданам Украины призывного возраста, одновременно продлив для других граждан этой страны право оставаться в Европейском союзе после 2027 года.
«Наше предложение предусматривает, что временная защита не будет предоставляться лицам, недавно прибывшим в ЕС, которым в соответствии с законодательством Украины запрещено выезжать из Украины в связи с воинской обязанностью», — заявил журналистам в пятницу еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер.
«Именно об этом нас попросила Украина», — отметил Бруннер, добавив, что предложенные меры «учитывают изменившиеся потребности Украины в сфере обороны».
На украинских беженцев распространяется действие Директивы ЕС о временной защите, которая предоставляет им право временно находиться на территории Евросоюза без прохождения индивидуальной процедуры предоставления убежища.
По данным Европейской комиссии, в настоящее время в странах Европейского союза находятся 4,4 миллиона граждан Украины.