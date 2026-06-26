Вода на некоторых пляжах Риги прогрелась до +22 градусов: где купаться комфортнее всего
Лето наконец набирает обороты: на нескольких пляжах Риги вода уже прогрелась до +22 градусов, а синоптики обещают теплую и сухую погоду, благодаря которой купальный сезон станет еще комфортнее.
Самая теплая вода сейчас в озерах Кишэзерс и Бабелитис, где она прогрелась до +22 градусов. До +20 градусов вода прогрелась в Даугаве у Луцавсалы, в Румбуле и в карьере Болдерая.
На пляжах Рижского залива вода прохладнее. В Вецаки, Даугавгриве и Вакарбулли ее температура составляет всего +17 градусов.
С установлением более теплой погоды температура воды в водоемах Латвии продолжает повышаться, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В четверг утром температура воды в Даугаве составляла от +20 до +22 градусов, в реках Латгалии — от +15 до +21 градуса. В реках Земгале и Курземе вода прогрелась до +17…+22 градусов, а в Видземе она немного прохладнее — от +14 до +19 градусов. В озерах и водохранилищах температура воды достигла +18…+22 градусов. У побережья Балтийского моря и Рижского залива вода прогрелась до +15…+20 градусов.
В ближайшие дни ожидается сухая и теплая погода, поэтому вода в водоемах начнет прогреваться еще быстрее.