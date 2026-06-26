Вода на некоторых пляжах Риги прогрелась до +22 градусов: где купаться комфортнее всего

С установлением более теплой погоды температура воды в водоемах Латвии продолжает повышаться, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В четверг утром температура воды в Даугаве составляла от +20 до +22 градусов, в реках Латгалии — от +15 до +21 градуса. В реках Земгале и Курземе вода прогрелась до +17…+22 градусов, а в Видземе она немного прохладнее — от +14 до +19 градусов. В озерах и водохранилищах температура воды достигла +18…+22 градусов. У побережья Балтийского моря и Рижского залива вода прогрелась до +15…+20 градусов.