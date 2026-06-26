Смертельное ДТП под Ригой: после разрыва шины грузовик врезался в BMW
Фото: Sadursme / Facebook
Смертельное ДТП под Ригой.
Аварии и происшествия

Смертельное ДТП под Ригой: после разрыва шины грузовик врезался в BMW

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Утром на Рижской объездной дороге произошла смертельная авария: после разрыва шины грузовик выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с BMW. Водитель легкового автомобиля погибла.

В 8:34 полиция получила сообщение о лобовом столкновении грузовика и автомобиля BMW на автодороге Балтэзерс — Сауриеши, возле поворота на Заки, сообщили в Государственной полиции.

В результате ДТП водитель BMW скончалась на месте от полученных травм. Водитель грузового автомобиля был передан медикам.

По предварительной информации полиции, у грузовика лопнула шина, после чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем BMW.

В настоящее время движение в районе аварии затруднено.

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