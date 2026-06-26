В латвийских магазинах обнаружили неприятные особенности, из-за которых люди отказываются от покупок
Многие потребители в Латвии признают, что процесс покупок становится все более сложным и утомительным. Согласно исследованию Accenture, 74% покупателей хотя бы раз отказывались от покупки из-за избытка информации или слишком сложного процесса выбора.
Причиной недовольства часто становится не отсутствие товаров или выбора, а многочисленные препятствия, с которыми покупатели сталкиваются на пути к покупке. В обычных магазинах на впечатление клиентов больше всего влияют очереди, неудобная планировка торгового зала, сложности с поиском нужного товара и длительный процесс оплаты. Исследования показывают, что 70% покупателей реже возвращаются в магазин после негативного опыта, связанного с длинными очередями.
По словам регионального руководителя технологической компании StrongPoint в Латвии и Эстонии Угиса Зачса, в розничной торговле конкуренция все реже строится только на ассортименте или ценах.
«Во многих сегментах одинаковые товары можно купить в разных местах, поэтому решающее значение приобретает сам опыт покупки. Если клиент не может быстро найти нужный товар, сталкивается с длинными очередями или не получает понятной информации о наличии продукции, он часто не выбирает другой товар, а вообще отказывается от покупки. Это означает потерянную выручку, которую магазины нередко даже не замечают», — поясняет эксперт.
«Магазин должен быть организован так, чтобы покупателю приходилось как можно меньше задумываться о самом процессе и больше сосредотачиваться на покупке. Именно поэтому магазины одной сети имеют одинаковую планировку. Покупатель уже знает, где искать нужный товар. Все большую роль также играют кассы самообслуживания, цифровые ценники, точная информация о наличии товаров и эффективная организация потока покупателей», — отмечает Угис Зачс.
Эксперты подчеркивают, что положительный клиентский опыт начинается еще до совершения покупки. Удобное расположение товарных категорий, понятная навигация, возможность быстро сориентироваться в магазине и оплатить покупки без лишнего ожидания существенно влияют на общее впечатление о магазине.
Все более важную роль в традиционной торговле играют и современные технологии. Кассы самообслуживания, электронные ценники, интеллектуальные системы управления запасами и анализ данных помогают уменьшить неудобства для покупателей и сделать процесс покупок более комфортным.
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