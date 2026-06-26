В латвийских магазинах обнаружили неприятные особенности, из-за которых люди отказываются от покупок

«Во многих сегментах одинаковые товары можно купить в разных местах, поэтому решающее значение приобретает сам опыт покупки. Если клиент не может быстро найти нужный товар, сталкивается с длинными очередями или не получает понятной информации о наличии продукции, он часто не выбирает другой товар, а вообще отказывается от покупки. Это означает потерянную выручку, которую магазины нередко даже не замечают», — поясняет эксперт.