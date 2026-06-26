В Риге ищут мужчину, самовольно покинувшего стационар: он может быть опасен
Фото: Госполиция
Полиция просит помощи - в Риге разыскивают Павла Гордеева.
В Латвии

В Риге ищут мужчину, самовольно покинувшего стационар: он может быть опасен

Отдел новостей

Otkrito.lv

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Павла Гордеева, 2001 года рождения. Мужчина 26 июня этого года в 1.50 самовольно покинул стационар в Риге, на улице Твайка.

Человек может быть агрессивным и опасным. Был одет в белую полосатую пижаму.

Государственная полиция призывает посмотреть фотографию мужчины и просит откликнуться всех, кому известно его возможное местонахождение, позвонив по номеру 112.

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