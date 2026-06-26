Полиция просит помощи - в Риге разыскивают Павла Гордеева.
В Латвии
Сегодня 11:01
В Риге ищут мужчину, самовольно покинувшего стационар: он может быть опасен
Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Павла Гордеева, 2001 года рождения. Мужчина 26 июня этого года в 1.50 самовольно покинул стационар в Риге, на улице Твайка.
Человек может быть агрессивным и опасным. Был одет в белую полосатую пижаму.
Государственная полиция призывает посмотреть фотографию мужчины и просит откликнуться всех, кому известно его возможное местонахождение, позвонив по номеру 112.