Сбежавший мужчина найден.
В Латвии
Сегодня 11:01
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Мужчина, сбежавший ночью из Национального центра психического здоровья, найден
Мужчина, самовольно покинувший Национальный центр психического здоровья, найден, сообщили в Государственной полиции Латвии.
Правоохранители поблагодарили жителей за предоставленную информацию.
Как уже сообщалось, мужчина 2001 года рождения минувшей ночью в 1:50 самовольно покинул стационар на улице Твайка. Ранее полиция предупреждала, что он может быть агрессивным и представлять опасность.