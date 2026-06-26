Мужчина, сбежавший ночью из Национального центра психического здоровья, найден
Фото: Госполиция
Сбежавший мужчина найден.
В Латвии
Дополнена:Сегодня 20:04

Мужчина, сбежавший ночью из Национального центра психического здоровья, найден

Отдел новостей

Otkrito.lv

Мужчина, самовольно покинувший Национальный центр психического здоровья, найден, сообщили в Государственной полиции Латвии.

Правоохранители поблагодарили жителей за предоставленную информацию.

Как уже сообщалось, мужчина 2001 года рождения минувшей ночью в 1:50 самовольно покинул стационар на улице Твайка. Ранее полиция предупреждала, что он может быть агрессивным и представлять опасность.

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ТвайкаГосударственная полицияРигаНациональный центр психического здоровья

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